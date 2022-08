MILOŠ IMA SELEKTIVNO PAMĆENJE! Legendarni Moka bez dlake na jeziku o "SLUČAJU" TEO: Šokiran sam, Pešić mora da objasni ZAŠTO!

Odluka Svetislava Pešića da skloni iz tima lidera reprezentacije Miloša Teodosića izazvala je brojne reakcije košarkaške javnosti.

Čovek koji je davne 2007. godine dao popularnom Teu šansu u seniorskoj reprezentaciji, Zoran Moka Slavnić, u svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku, prokomentarisao je odluku selektora Pešića.

Moka se najpre prisetio saradnje sa Teodosićem.

"Uzeo sam ga tada u reprezentaciju, a bio je rezerva u Železniku. Međutim video sam to nešto u njemu ... kreaciju, bogom danu. Takve stvari se ne treniraju, to ili imaš od boga ili nemaš, a on ima. Kod mene je bio klinac, sa još nekoliko momaka koji su kasnije ostvarili velike karijere, svi posle mene su imali gotovog igrača. Mogu da pričaju šta hoće, ali ne mogu da kažu da sam se zaje*ao, eto koga je Srbija dobila, imala je plejmejkera 15 godina zbog moje procene", kaže Slavnić za Mozzart sport i dodaje:

"On nikada nije imao lepu reč za mene, iako smo obojica plejmejkeri na parketu pa je očekivano bilo da imamo konekciju. On se nije dogodila. Izgleda da Teodosić ima selektivno pamćenje".

Slavnić smatra da bi neko iz Saveza ili sam Pešić morao da obrazloži ovu odluku.

"Pre svega hoću da kažem da ja poznajem dobro Pešića, on je moja generacija. Da bih dao analizu, moram konkretno da znam šta je razlog njegove odluke. Neko iz Saveza to mora da saopšti, ili sam Pešić. Uostalom, neka ga novinari pozovu. Iskreno sam šokiran i iznenađen".

Pešić bi trebalo da kaže šta se dešava da ne bi bilo nagađanja, smatra Slavnić.

"Ili je Teodosić fizički nespreman, a svi znamo kako na terenu Miloš izgleda kada je umoran, ili kvari atmosferu u svlačionici. Treća opcija ne postoji, jer ne zoveš Teodosića na pripreme, a da ne znaš ko je on i šta može da ti donese. Čim si ga zvao znači znaš šta možeš da očekuješ od njega. E, sada ako se on pojavio nespreman, to je druga priča. On je uvek neko ko može da podeli 10 asistencija, ali kada nije spreman, odbrana ga stisne, on to ne može da iznese i odmah uz te asistencije ima pet ili šest izgubljenih lopti. Poštujem ja što se on odazvao reprezentaciji u 36. godini, ali ako zbog fizike ne može, onda je sam kriv" kaže bivši selektor naše reprezentacije.

Kurir sport

Kurir sport