PEŠIĆ RIZIKOVAO CELU KARIJERU S TEODOSIĆEM! Stručnjaci: Ne osvoji li medalju posle reza, ZAVRŠIO JE S REPREZENTACIJOM ZAUVEK

Bude li fijasko on je završio za vek i vekova sa reprezentacijom. Ako se daj Bože desi uspeh odnosno osvajanje medalje treba mu skinuti kapu po ko zna koji put, ocenio je Milan Rašević, novinar u Kuriru.

Vest da Miloš Teodosić neće biti deo reprezentacije na predstojećem Evrobasketu šokirala je javnost u Srbiji.

Međutim, ovo nije prvi put da selektor Svetislav Pešić "precrta" jednog od klučnih igrača pred veliko takmičenje. Isto tako je uradio i 2001. godine kada se zahvalio na saradnji Aleksandru Đorđeviću, pa se naš tim iz Turske vratio sa - zlatnom medaljom. Tada se ispostavilo da je izostanak legendarnog Saleta ipak nije bio pogrešna odluka.

Rašević smatra da ne bi trebalo dovoditi odluku Pešića u pitanje jer je do sada pokazao da je uvek upravu.

- Ne bi nikada dovodio odluku Svetislava Pešića ma koliko ona izgleda iznenađujuće, šokantno i koliko bi to moglo da ima negativnih konotacija za našu reprezentaciju - rekao je Rašević.

foto: Kurir televizija

Košarkaški trener Dragan Gagi Nikolić je naveo da je ovom odlukom naša reprezentacija oslabljena.

- Reprezenracija je definitivno ovom odlukom oslabljena. Ja bih ipak da se držimo jedne činjenice, a to je izjava našeg selektora koji je jedno veliko ime iza kojeg stoje rezultati. Ono što je on zvanično rekao jeste da se on koncepcijski Teodosić ne uklapa. Teodosić je u 35. godini života na neki način završio svoju reprezentativnu karijeru. Bilo bi dobro da mu se posle ovog takmičenja svi zajedno zahvalimo na jedan adekvatan način - rekao je Nikolić.

foto: Kurir televizija

- Nije garancija da će MVP doneti pobedu. Košarka je kolektivni sport i najbolje su nam to pokazali Slovenci koje je vodio Kokoškov kada su postali šampioni Evrope. Mene više brine što mi nemamo ni Bogdanovića. Nacija koja slepo veruje košarkašima i uvek je uz njih ne bi trebalo da ima prevelika očekivanja iz razgloga što fale neki štihovi. Mada, ako je Pešić spreman da 5 dana priprema donese ovakvu odluku znači da je on svestan. Bude li fijasko on je završio za vjeki vjekova sa reprezentacijom. Ako se daj Bože desi uspeh odnosno osvajanje medalje treba mu skinuti kapu po ko zna koji put - rekao je Rašević.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:31 MARKO KEŠELJ: Teodosić nije zaslužio da bude isključen sa prvenstva, verujem da će se selektor Pešić oglasiti