OVO JE KAP KOJA JE PRELILA ČAŠU DA PEŠIĆ ISKLJUČI TEODOSIĆA IZ REPREZENTACIJE! Selektor nepoštovanje NE PRAŠTA (VIDEO)

Gajić ističe da se, prema njegovim saznanjima, Teodosić nije nalazio na predviđenom mestu u predviđeno vreme, što je za Pešića bila "kap koja je prelila čašu".

- Veliko iznenađenje i šok za sve one koji vole košarku, i u Evropi se dosta komentariše ova vest. Sem Pešića, Teodosić zna razlog za ovu odluku. Mi smo saznali o čemu se zaista radi, u sutrašnjem broju Kurira ćemo izneti još detalja. Ja ne pamtim da se bilo kom kapitenu ovako nešto desilo. Kada se igrač reprezentacije nalazi na pripremama, onda selektor donosi pravila ponašanja. Teodosić je prema našim saznanjima prekršio jedno pravilo, nije bio na predviđenom mestu i predviđeno vreme. To je kap koja je prelila čašu. Možda Teodosić nije došao dovoljno spreman na pripreme - rekao je Gajić

O ODNOSU MILOŠA TEODOSIĆA I VASILIJA MICIĆA

Nisu u svađi, njihov nesporazum je na košarkaškoj osnovi

- Nije to na ličnom nivou, nisu u svađi već se radi o košarkaškim stvarima. Ne mogu im dati dve lopte, moraju sa jednom da igraju. Moraju da smire ego. Po toj osnovi je njihov nesporazum, to nije lako pomiriti. Sada imamo samo jednog plejmejkera, to je problem. Moraće drugi igrači da iznesu teret, nije sjajna situacija. Ono što je dobra stvar je to što je košarka sistem - rekao je Gajić.