OTVORENA JE PANDORINA KUTIJA Čović progovorio o "slučaju" Teodosić, jedna stvar ga NERVIRA: Način je TRAPAV I POGREŠAN, ali...

Prvi čovek KK Crvena zvezda Nebojša Čović prokomentarisao je odluku selektora Svetislava Pešića da skloni iz tima dugogodišnjeg kapitena i jednog od najboljih igrača Miloša Teodosića.

Čović je u razgovoru za "RTS" istakao da mu se ne dopada način na koji je to urađeno.

"Miloš je naš proizvod, proizvod FMP-a, sa Pešićem sam isto puno radio, što u nacionalnim selekcijama i Zvezdi. Nije nam to trebalo, način na koji je to urađeno je loš. Ali, selektor ima sva prava, treba da se setimo i da su neke naše selekcije sa sjajnim igračima, 2000. 2004. i 2005. godine zavšavale loše. I Teo i Kari su veoma iskusni. Trebalo je njih dvojica da samo to "ispeglaju"", ističe Čović.

Predsednik crveno-beli smatra da mediji svojim nagađanima i pričama o ovom slučaju samo prave štetu reprezentaciji.

"Ono što me nervira je da u tabloidima pravimo nestabilnost i lošu atmosferu, ovaj nije dobar sa ovim... Molio bih ljude da se primire, iako je egzotična tema, ali time ćemo napraviti samo štetu. Svi treba da budemo uz reprezentaciju i da napravimo što bolji rezultat. Dajte da im pomognemo, a nećemo im pomoći, ako raspredamo po štampi celu tu priču. Način na koji je urađeno je trapav i pogrešan i time je otvorena pandorina kutija".

On je istakao i da je dobro da se Nikola Jokić vratio u reprezentaciju.

"Reprezentaciju nikada ne čini jedan igrač, a svaka ima svoju zvezdu, ali mora da ima 12 igrača koji imaju svoju hemiju. Dobro je da se Jokić vratio, kao i neki drugi. Moramo da vratimo kult reprezentacije. Važno je da odete na draft i u NBA, ali i da razmislite da ste potekli iz ove zemlje, imate obavezu prema njoj. Neki toga treba da se prisete", poručio je Čović.

Kurir sport

Bonus video:

20:10 NIJE SRAMOTA DUGOVATI, SRAMOTA JE LAGATI Čović o neplaćenim milionima poreza, Partizanu i huliganima: TO SU ISKOMPLEKSIRANI IDIOTI