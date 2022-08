NIKAKVIH INCIDENATA NIJE BILO! Pešić otkrio zašto je sklonio Teodosića iz tima: Ništa se ne dešava SLUČAJNO!

Selektor Srbije Svetislav Pešić otkrio je danas na konferenciji za medije zašto je odlučio da skloni iz tima dugogodišnjeg kapitena i lidera ekipe Miloša Teodosića.

Pešić tvrdi da nikakvih incidenata i kršenja discipline nije bilo i da je ovu tešku odluku doneo isključivo zbog svega viđenog na terenu.

"Naravno tokom priprema smo donosili odluke koje se tiču selekcije tima. Tu nema nikakve tajne tu se ništa ne dešava slučajno. Analiza se fizička spremnost, mentalna spremnost i sve drugo. To nam je poslužilo da vidimo ko je gde. Tu se moraju donositi odluke, ne samo kada je reprezentacija u pitanju, nego i kod klubova. Vidim da su odluke izazvale različite komentara posebno kada je u pitanju Teodosić" kaže Pešić.

Selektor je otkrio kako je Teodosić reagovao na njegovu odluku.

"On je bio malo iznenađen tom odlukom, što je i normalno. Rekao sam mu da se okrećem igračima za koje mislim da mogu više da daju. Bilo je razmišljanje da on ostane u ekipi i bude "bek-ap" igrač, sa klupe... On to nikada nije bio u karijeri. A, iskreno sam i njemu rekao da imam boljih igrača za to u ekipi. Tim nije samo skup najboljih igrača, niti najkvalitetnijih pojedinaca. To je odluka koja je napravljena. On se zahvalio i ja sam se zahvalio. I to je to", tvrdi Pešić.

Pešić nije želeo da otkrije detalje razgovora sa bivšim kapitenom.

"Sve što sam imao da kažem sam rekao. To je to. Nikakvih incidenata nije bilo, objasnio sam razloge. To šta sam rekao Teodosiću ostaje između menje i njega. Nemam ja obavezu da vas obaveštava o tim razgovorima", puručio je Pešić.

Kurir sport