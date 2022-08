BJELICA NE PUTUJE U SLOVENIJU! Pešić: Sve će se znati narednog vikenda

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je u Beogradu da povređeni Nemanja Bjelica neće putovati sa ekipom za Ljubljanu, ali je istakao da se igrač oseća bolje i da se nada da će moći da pomogne nacionalnom timu.

"Bjelica je loše stao, ni on ne zna kako se povredio. Stavljen je u mirovanje, on neće putovati sa ekipom i ostaje ovde. U subotu ili nedelju će profesor Radovanović napraviti detaljan snimak. Danas mu je malo bolje, videćemo kako će se dalje odvijati", rekao je Pešić na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

"Možemo da sačekamo još za Evropsko prvenstvo, ne uzbudjujemo se previše", dodao je selektor Srbije.

Bjelica je povredio list u pripremnom meču protiv Crne Gore i propustiće predstojeću utakmicu u sredu protiv Slovenije u Ljubljani, kao i mečeve u Nemačkoj.

foto: FIBA

Povredu je obnovio i košarkaš Partizana Aleksa Avramović, a selektor je naveo da on i dalje miruje.

"Desna je ruka, on je sa takvom rukom igrao protiv Belgije, tako da na njega i dalje računamo. Videćemo kako će to biti", rekao je Pešić.

Govereći o Alenu Smailagić, selektor je naveo da je on imao operaciju koja je dobro prošla.

"U dogovoru sa trenerima Partizana dogovorili smo se da radi sa Partizanom i da vidimo. Iako izgleda da je blizu, nije sve blizu", rekao je Pešić.

Selektor Srbije je istakao da veruje da će igrači koje ima moći da odgovore zahtevima i da je tu apsolutno miran.

"Oni rade na najbolji mogući način, siguran sam da će uneti novu energiju koja je potrebna reprezentaciji, ne samo u aspektu fizičke energije, već i motivacije. To su već pokazali kroz treninge u Staroj Pazovi. Oni su svi željni uspeha, dokazivanja", rekao je Pešić.

"Imamo 16-17 igrača, videćemo kako će se situacija odigravati sa Bjelicom, Biće tu nekih odluka, ne možemo da igramo sa 15 igrača, nego sa 12. Mi ćemo sutra sa 15-16 igrača za Sloveniju, oni su u konkurenciji, svi treniraju, svi imaju šansu, ja ih podržavam. Pokušavamo da napravimo komunikaciju, da se odrede uloge i zadaci... To ide polako, to je proces pravljena ekipe, pravljena igre", dodao je on.

Selektor je na kraju rekao da još neće saopštavati konačan spisak od 12 igrača.

"Imamo dva roka, jedan je za Evropsko prvenstvo, a drugi je za kvalifikacije. Ja neću do poslednjeg momenta da to radim, gledaću do zadnjeg momenta da držim momke tu", rekao je Pešić.

Reprezentacija Srbije će u sredu u Ljubljani igrati protiv Slovenije pripremni meč, a potom je očekuje i turniru u Nemačkoj.

U kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, Srbija će 25. avgusta dočekati Grčku, a tri dana kasnije igraće na gostovanju protiv Turske.

Evropsko prvenstvo biće održano od 1. do 18. septembra u Češkoj, Gruziji, Nemačkoj i Italiji. Protivnici Srbije u Grupi D biće Izrael, Holandija, Finska, Poljska i Češka.

Beta