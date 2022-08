REBRAČA O GORUĆOJ TEMI SRPSKE KOŠARKE: Sa Teom je to moglo da se odradi drugačije... Biće mnogo teško Miciću da iznese sve to sam

Nekadašnji srpski košarkaš Željko Rebrača govorio je o gorećoj i još uvek aktuelnoj temi - potezu selektora Pešića da iz tima skloni dosadašnjeg kapitena Miloša Teodosića.

pešić precrtao todosića foto: Dado Đilas, Beta/Miloš Miškov

"Ne mogu da kažem da je logično ni da nije, ne znamo pozadinu, ali Pešić jeste dao objašnjenje. To može da bude pozitivna reakcija i na tim, ali ako ne uspe biće velike kritike. Sa Teom je to moglo da se odradi drugačije, a ovako se komentarisali sedam dana kroz medije, pa se Pešić oglasio. Teško je danas nešto sakriti, a to je njegovo pravo i njegova odluka, on poznaje tim i videćemo od rezultata da li će biti kritike", rekao je Rebrača gostujući u Jutarnjem programu Prve televizije.

Selektor Svetislav Pešić objasnio je razlog za precrtavanje Miloša Teodosića, i između ostalog rekao da ga ne vidi ni kao drugi izbor na mestu pleja. Rebrača je prokomentarisao i taj razlog...

"Nije isto kada počinješ i ulaziš sa klupe, nema to mnogo veze u košarci. Okej mi je ako se Teo slaže da ulazi sa klupe, a setimo se 1998. godine Đorđević je bio povređen i protiv Argentine doneo pobedu, pa nam je značio u tom delu. Trener je taj koji je odgovoran na kraju, a sigurno nam neće biti lako. Avramović se povredio, fali nam i Bogdanović koji nam znači neverovatno mnogo. Biće mnogo teško Miciću da iznese sve to sam, Nedović koliko može da pomogne tu, videćemo...", zaključio je Rebrača.

foto: Profimedia

(Kurir sport)