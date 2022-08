UGASITE ABA LIGU, BESKORISNA JE, NE SLUŽI BILO ČEMU: Vapaj Raše Nesterovića da se svaka zemlja okrene svojoj nacionalnoj ligi

Radoslav Nesterović, nekadašnji košarkaš Slovenije, danas funkcioner u tamošnjem Savezu, smatra da bi što pre trebalo rasformirati regionalnu ABA ligu.

foto: Printskrin/Jutjub

- Lično, meni je ABA liga izgubila prvobitnu draž. Nekada je to bila fabrika igrača, a sada imam osećaj da je neka politička tvorevina gde se igraju neke igre koje nemaju veze sa košarkom. Mislim da bi ekipe mnogo bolje rezultate pravile u Evropi ako bismo svi igrali nacionalno prvenstvo. Igra se previše utakmice i svaka je kao neko mini finale, nema se prostora da se uigra neki novi reprezentativac, uvek se juri rezultat po svaku cenu - ocenio je Raša Nesterović u razgovoru za Mocartsport.

foto: Starsportphoto

Radoslav Nesterović odlično poznaje košarkaške prilike u Srbiji.

- Zna se šta je Partizan bio, posebno kod Duleta. Ko dođe kod njega, postaje igrač. Videćemo kako će to biti sa Željkom. To je proces, ništa ne može odmah, znamo svi ko je Željko i šta je uradio. Jednostavno sada je potpuno drugi koncept. Sada je princip takav da imaš šest Amerikanaca i tako se juri rezultat. Setite se samo sezone Partizana sa Mekejlebom i Robertsom, praktično sa dva stranca do fajnal-fora. I da Čildres nije skočio, eto Partizana u finalu. Danas nema takvih ekipa kao što je bio taj Partizan. Čini mi se da Zvezda sada malo više forsira svoje mlade igrače u odnosu na Partizan. Svi misle da su se otvorila tri mesta u Evroligi i da će uvek biti tako, ali samo se čeka povratak Rusa koji lako mogu da "pljunu" 30.000.000 evra. Mi ceo region da se skupimo teško bismo skupili 30.000.000 evra - jasan je Nesterović.

foto: Profimedia

Iako mnogi smatraju da je Slovenija sa Lukom Dončićem i Goranom Dragićem prvi favorit na EP, Radoslav Nesterović ne misli tako:

- Ma jok, kakvi. Nije to realno. Mi jesmo jaki, da me neko ne shvati pogrešno. Verujem u naš kvalitet, ali ljudi nisu svesni kakvih sve ekipa ima. Za mene je Grčka broj jedan. Onda Srbija, uvek je Španija tu, imamo neugodne Italijane, zaboravih Nemce...

Kurir sport