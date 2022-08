A-HA-HA-HA! Da li je teško čuvati Nikolu Jokića? Amer iz redova reprezentacije Slovenije PRASNUO U SMEH nakon pitanja o Srbinu!

Majk Tobi, Amerikanac koji nastupa za reprezentaciju Slovenije, impresioniran je najboljim srpskim košarkašem Nikolom Jokićem.

U prijateljskom meču u Stožicama Slovenija je savladala Srbiju posle produžetka rezultatom 97:92.

Ubedljivo najteži zadatak na meču imao je centar Slovenije Majk Tobi, koji je bio zadužen da zaustavi najboljeg igrača NBA lige, Nikolu Jokića.

Nakon meča novinari su pitali Amerikanca da li je teško sačuvati srpskog asa.

"Da li je teško čuvati Nikolu? A-ha-ha, pa on je MVP NBA lige", rekao je Tobi.

Centar Slovenije nije štedeo pohvale na njegov račun.

"On je sa razlogom to što jeste u NBA ligi. Vrlo je teško zaustaviti ga. Uostalom imao sam pet faulova, moram da poradim na tome. Ovo je bila odlična prilika da vidim kako mogu da se nosim sa igračem tog kalibra. Neverovatno je kakako donosi odluke, uvek su pametne i kvalitetne. To je ono što sam primetio. Što se mene tiče, nastaviću da radim i pomažem ekipi da dođe do pobede".

Kurir sport