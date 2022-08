JEDAN OD NAJSKANDALOZNIJIH MEČEVA SRPSKE REPREZENTACIJE: Grci napali Teodosića, Krstić kuma Miloša branio stolicom! VIDEO

Košarkaška reprezentacija Srbije odigrala je na današnji dan pre 12 godina jedan od najskandaloznijim mečeva u svojoj istoriji.

Završni meč na Akropolis kupu u Atini vrvio je od nervoze. Tako je tadašnji selektor Srbije Dušan Ivković dobio dve tehničke posle protesta zbog više nego spornih odluka grčkih sudija. A sve je kulminiralo posle napada Focisa na Miloša Teodosića dva minuta pre kraja pri rezultatu 74:73 za domaću selekciju.

U raspravu Focisa i Teodosića su se umešali gotovi svi igrači obe selekcije, a prednjačio je centar Grčke Sofoklis Skorijanitis, kome po gabaritu niko nije mogao da parira.

Tada je reagovao kapiten Nenad Krstić koji je pokušao da zaustavio ogromnog "Big Sofoa" stolicom. Na njegovu žalost, stolica je pogodila Janisa Burusisa. Srpski košarkaš je zbog toga morao da ode u policiju, pa potom i pred tužioca da da izjavu.

"Izašao sam iz pritvora i sve je u najboljem redu. Sve što se desilo u Atini je ružno, ali to se dešava u sportu. Neke ranije odluke sudija unele su nervozu u meč i posle toga je došlo do incidenta. Nikad nije lepo da se to vidi na terenu, a kamoli protiv Grčke, gde igra dosta naših košarkaša. Teško je reći ko je kriv, ali ja sam izvukao najdeblji kraj", poručio je tada Krstić.

Tadašnji selektor Srbije Dušan Duda Ivković bio je ljut zbog incidenta, ali je i smatrao da je Krstić reagovao tako u strahu.

"Najiskrenije mislim da se on i uplašio situacije, nekoliko polugolih navijača koji su uleteli na teren. U samoodbrani je podigao stolicu i ona mu je u tom strahu ispala i zakačila Burusisa. Krstić je pokušao da mu se izvini, ali je Burusis odbio. Ostavio sam ga na miru, prihvatiće to izvinjenje neki drugi put... Ali rekao mi je da neće podneti prijavu protiv Krstića", kazao je Ivković tada.

Odlukom FIBA, Nenad Krstić tada je kažnjen zabranom nastupa na čak tri meča Srbije na Svetskom prvenstvu u Turskoj, dok je Miloš Teodosić propustio dva. Mnogi su strepli da će kumovski tandem tada teže proći, ali su ipak bili u sastavu nacionalnog tima na velikom turniru i učestvovali su u plasmanu Srbije u polufinale, gde je "orlove" zaustavila sudijska krađa protiv Turske.

Kurir sport