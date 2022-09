ALEKSA AVRAMOVIĆ OTVORIO DUŠU: Čim sam video snimak znao sam da OTPADAM SA SPISKA za Evrobasket!

Plejmerjkera Partizana Aleksu Avramovića nezgodna povreda ruke udaljila se sa Evrobasketa.

Aleksa je na pripremama nacionalnog tima doživeo veliki peh, obnovio je povredu šake i sada ga čeka duži oporavak.

U razgovoru za "BC Partizan" naš reprezentativac je otkrio da mu je sve bilo jasno čim je video snimak ruke.

"Znao sam čim sam video snimak sa doktorima da iste sekunde otpadam sa spiska. Svakom je teško kad ne može zbog povrede, meni je ovo prva povreda u životu koja će me odvojiti duže od terena. Bog zna zašto je to dobro, biću spreman za sve izazove ove sezone u Partizanu" optimističan je Aleksa.

Avramović ističe da se ne kaje.

"Ne žalim ni zbog čega što sam do sada uradio, ponovio bih opet isto. Zadesila me povreda u nezgodnom trenutku, ova vrsta povrede iziskuje mesec, dva, možda i tri, nigde se ne žuri i svakako ćemo pratiti i gledati da se vratim na vreme. Svako ko ima želju da izađe i da igra za reprezentaciju, ja to gledam kao veliki plus i uvek će imati poštovanja, ne samo mene, već svih ljudi koji vole Srbiju i nacionalni tim. Svima svaka čast i mislim da se niko ne kaje zbog toga što ode u reprezentaciju", rekao je Aleksa.

Avramović veruje da Srbija može do medalje na Evrobasketu.

"Mislim da smo favoriti. Imamo sjajne igrače, hemija u timu je fantastična, sve vodi ka tome da će da se napravi uspeh. Ja se nadam bar medalji".

Kurir sport