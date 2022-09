BIVŠI REPREZENTATIVAC SRBIJE STIGAO U ZVEZDU: Miroslav Raduljica novo pojačanje crveno-belih!

Iskusni centar Miroslav Raduljica rešio je da se vrati u srpsku košarku!

Bivši kapiten reprezentacije Srbije biće novo pojačanje Crvene zvezde, sa kojom je potpisao dvogodišnji ugovor.

Šuškalo se prethodnih nedelja mnogo o Raduljicinom statusu. Spekulisalo se da je odbio crveno-bele zbog vožnje karavana na čuvenoj "Ruti 66" u Americi, ali košarkaš je to demantovao. Poručio je da vredno radi na svojoj fizičkoj spremi i da je fokusiran isključivo na svoju košarkašku karijeru.

Kockice su se očito poklopile i bivši centar FMP-a i Partizana prihvatio je poziv kluba sa Malog Kalemegdana.

Ovaj 34-godišnjak biće nova snaga pod košem ekipe trenera Vladimira Jovanovića i svojim iskustvom pomoći će u borbi za odbranu trofeja u narednoj sezoni.

On je poslednjih sezona, u periodu od 2017. do 2021. godine, nastupao u Kineskoj ligi za tri kluba: Đangsu, Žeđiang i Gojang, a nakon toga je sve do danas bio bez angažmana.

U karijeri je nastupao još i za Borac Čačak, Anadolu Efes, Albu Berlin, Azovmaš, kineski Šandong, Milvoki Bakse, Minesotu, Panatianikos i Armani.

Sa reprezentacijom Srbije osvojio je tri srebrne medalje na Olimpijskim igrama 2016.godine, Svetskom prvenstvu 2014. godine i Evropskom prvenstvu 2009. godine, a nacionalni tim predvodio je kao kapiten na SP 2019. godine.

Podsetimo, u utorak su grčki mediji objavili da će i iskusni plejmejker Stefan Jović ove sezone nositi dres Crvene zvezde.

Kurir sport