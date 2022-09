POPULARNI ŠEK PROGOVORIO O SKANDALU POSLE KOJEG MU JE PUKAO BRAK: Serijski sam varao suprugu... I sada sam ponekad potpuno na dnu!

Šekil O'Nil je zbog neverstva rasturio porodično gnezdo, a sada je progovorio o tome.

Povod za "otvaranje" legendarnog košarkaša jeste slučaj trenera Bostona Imea Udoke kojeg je klub suspendovao na celu predstojeću sezonu u NBA ligi zbog neprikladnog odnosa sa članicom te organizacije.

"Serijski sam varao suprugu. Bilo bi ludo i blasfemično da dođem ovde i budem bomastičan. Ne mogu to da uradim, znam te ljude lično, znam kroz šta prolaze jer sam i ja prošao kroz mnogo toga", počeo je Šek.

foto: AP

On se od svoje žene Šoni prvo razveo 2007. godine, ali je taj razvod poništen, da bi se par konačno rastao 2009. na njen zahtev. Tada su "nepomirljive razlike" stavljene kao razlog razlaza, a sada je o tim "razlikama" pričao i O'Nil.

"Ja sam to radio, bio sam najbolji u tome. Nisam ponosan zbog toga, zbog toga sam izgubio sam porodicu zbog toga, zbog toga sam izgubio jako važne godine sa mojom decom jer sam to radio. Zbog toga odbijam da pričam šta je neko trebalo ili nije trebalo da uradi. Ali da odgovorim na pitanje, naravno da nije bilo vredno toga. Reći ću vam i zašto. Najsrećniji dani mog života su bili kada sam dolazio kući, a šest različitih ljudi me je zvalo: 'Tata, tata, tata!'. Zaboravite novac, kola, zaboravite i titule., Pogotovo kada su bili mali i kada su me čekali posle mečeva", rekao je on i nastavio:

"Neću da koristim reč na d (depresija prim. aut.) jer znam da mnogo ljudi pati od toga, ali kada sam to izgubio često sam bio potpuno na dnu. Čak sam i sada ponekad potpuno na dnu, pogotovo kada sam sam u svojoj kući u Orlandu koja ima 6.500 kvadrata sam. Nikoga nema. A kuću sam napravio za decu. Kada sam to izgubio jer sam bio glup to me je ubilo. Naravno da to nije vredno", završio je Šekil O'Nil.

(Kurir sport)