SJAJNI BIRČEVIĆ SAKUPLJA TROFEJE: Bivši reprezentativac vodio Kluž do osvajanja Superkupa

Ekipa za koju igra Stefan Birčević je porazila Voluntari sa 78:76 i došla do trofeja.

Kluž je Superkup igrao kao šampion Rumunije iz prošle sezone u kojoj je takođe osvojio ovaj trofej, ali nije stigao do trofeja u Kupu.

Prvak Rumunije je bolje otvorio utakmicu i do poluvremena došao do prednosti od 13 poena, da bi Voluntari odličnom četvrtom deonicom umalo stigao do produžetka.

Ipak, trofej je otišao u ruke crno-belih.

Stefan Birčević je u meču za trofej imao zapaženu rolu, srpski košarkaš je postigao 11 poena i uhvatio četiri skoka, te imao jednu asistenciju.

Kurir sport