UŽIVO, VIDEO! ALBA - PARTIZAN, crno-beli se posle osam godina vratili u Evroligu

ALBA - PARTIZAN 0:0

TOK MEČA

1. ČETVRTINA

Košarkaši Partizana od 20 časova u Berlinu gostuju Albi u prvom kolu Evrolige.

Parni valjak se tako vratio u najelitnije klupsko takmičenje posle osam godina.

Pred polazak na put, trener Partizana, Željko Obradović je naglasio da u Beogradu ostaju od ranije povređeni Smailagić i Avramović, kao i Gregor Glas.

JT to the rescue! 🚑 Das Warmup für das erste @EuroLeague-Spiel dieser Saison gegen @PartizanBC läuft. pic.twitter.com/GXeJk78X8m — ALBA BERLIN (@albaberlin) October 7, 2022

"Kreće Evroliga, igramo u Berlinu protiv tima koji je počeo nemačko prvenstvo, odigrali su dve veoma dobre utakmice, veoma zanimljive. Ono što je veoma tipično za tu ekipu je da imaju izvanredne automatizme u njihovoj igri, da igraju sa dosta izmena, sa dosta igrača, da je to tim koji već godinama igra zajedno. Upravo iz tog razloga imaju te automatizme o kojima pričam. U svakom trenutku znaju kako će da odreaguju odbrambeno i napadački. Imaju jednog izuzetnog igrača, u pitanju je Luk Sikma, on je praktično čovek koji dosta toga odlučuje na terenu, ali ne samo on, imaju zaista dobre igrače, možda ne toliko poznate širokoj košarkaškoj javnosti ali su zaista izvanredan tim", istakao je Obradović.

Kurir sport