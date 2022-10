NADAO SE DA ĆE IGRATI ZA SRBIJU NA EVROBASKETU: Skariolo otkrio kako je Teodosić reagovao posle Pešićeve šokantne odluke!

Trener Virtusa i selektor reprezentacije Španije, Serđo Skariolo, otkrio je da je bio iznenađen kada je selektor Srbije Svetislav Pešić odlučio da se odrekne Miloša Teodosića.

Skariolo je u razgovoru za Sport klub rekao da nije na njemu da sudi o odluci Pešića, ali je dodao da konačan rezultat pokazuje da li je ona bila dobra ili ne.

"Spolja gledano, rekao bih da je trener Pešić iskusan, odlučio je da je to najbolje za tim. Da li je u pravu ili ne ja to ne mogu da kažem. Naravno Miloš se nadao da će igrati na Evrobasketu, to se nije desilo", kaže Skariolo.

Iskusni Italijan je otkrio kako je Teodosić reagovao na šokantnu odluku selektora Srbije.

"On je to primio na profesionalan način, bio je pun poštovanja. Nikada nisam osetio u našem razgovoru bes ili neka loša osećanja zbog toga što se desilo" tvrdi Skariolo.

Kurir sport/ Sport klub