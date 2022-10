UŽIVO, VIDEO! REAL - CRVENA ZVEZDA, crveno-beli u neobičnim dresovima jure prvu pobedu! U timu i Vildoza

REAL - CRVENA ZVEZDA 18:7

TOK MEČA

1. ČETVRTINA

8. minut - Poirije zakucava - 18:7.

7. minut - Korneli u kontri zakucava - 16:7. Tajm-aut za Jovanovića.

6. minut - Korneli pogađa trojku - 13:5. Bentil je fauliran pri šutu, pogodio je oba bacanja - 13:7. Tavarez je polovičan sa penala - 14:7.

4. minut - Abalde je polovičan sa penala - 8:5. Abalde posle Zvezdinog neuspešnog napada prodire i zakucava - 10:5.

2. minut - Ognjen Dobrić smanjuje prvom trojkom - 4:3. Dek postiže prvu trojku za Real - 7:3. Marković smanjuje na 7:5.

1. minut - Gabrijel Dek otvara dvojkom utakmicu - 2:0. Džanan Musa povećava na 4:0.

REAL - CRVENA ZVEZDA Vizink arena Madrid Sudije: Saša Pukl, An Panter, Robert Viklicki REAL: Kozer, Abalde, Hezonja, Rodrigez, Dek, Poije, Kornel, Tavares, Ljulj, Jabusele, Ndiaje, Musa. Trener: Čus Mateo CRVENA ZVEZDA: Holand, Vildoza, Lazarević, Mitrović, Lazić, Martin, Dobrić, Raduljica, Ivanović, Marković, Petrušev, Bentil. Trener: Vladimir Jovanović

Košarkaše Crvene zvezde od 20.45 očekuje meč 4. kola Evrolige protiv jednog od favorita za najviši plasman ekipe Reala.

Crveno-beli su u četvrtak uveče trenirati u "Wizink Centru", dvorani u kojoj će u petak uveče odigrati utakmicu protiv ekipe koju su znali u prošlosti da iznenade upravo na njenom parketu.

Vremena za bilo kakvu analizu utakmice u Vitoriji nema, duplo kolo donosi ubrzan ritam u kome je prvi cilj osvežiti ekipu i pripremiti je za naredni meč, u kome će Crvena zvezda igrati bez Nemanje Nedovića, ali će debitovati Luka Vildoza, argentinski plejmejker koji je registrovan i može da nastupa u svim takmičenjima.

Trener Vladimir Jovanović je uoči utakmice rekao.

"Dobro znamo ko je Real, izvanredna ekipa koja je godinama na okupu, i još pojačana sa nekoliko izvanrednih individualaca. Pokriveni su na svakoj poziciji sa nekoliko igrača. Kada se na sve to doda da nas dočekuju na svom terenu, jasno je da nas očekuje teška utakmica. Za početak želimo da odigramo dobru utakmicu, bolju od one prethodne u Vitoriji. Nemamo puno vremena, ali pokušaćemo da se osvežimo i pripremimo" rekao je trener crveno-belih koji je najavio da će Luka Vildoza biti u protokolu na ovoj utakmici.

Branko Lazić:

"Prvo duplo kolo Evrolige, znamo ime, rejting i kvalitet protivnika, ali sigurno nećemo izaći na teren sa namerom da se predamo, već da odigramo dobru utakmicu, i ako se ukaže šansa dođemo do rezultata. Nismo još kompletni, polako sklapamo tim posle povreda, ni raspored koji je izuzetno težak na startu EL sezone nam ne ide u prilog. Ali, idemo korak po korak, očekuje nas još mnogo utakmica i potrebno je malo strpljenja da budemo na nivou koji svi želimo. O Realu ne treba trošiti reči, izvanredna ekipa, jedan od favorita za trofej, ekipa pokrivena na svakoj poziciji od bekova do centara. Želimo da odigramo čvrsto, angažovano i da vidimo zašta će to biti dovoljno u ovom trenutku", rekao je Lazić.

I dok crveno-beli jure prvu pobedu u Evroligi, ni Kraljevići ne mogu da se pohvale dobrim startom. Aktuelni vicešampion Evrolige ima tek jednu pobedu u tri kola, a posebno bolan je bio poraz od Olimpijakosa u utorak u Madridu.

