MONSTRUOZAN DABL-DABL SRBINA: Jokić BRILJIRAO protiv Pelikansa, ali Denver nije zabeležio pobedu! (VIDEO)

Nikola Jokić je ponovo bio fenomenalan na terenu, ali to nije bilo dovoljno da Nagetsi zabeleže trijumf protiv Pelikansa.

Denver je poražen od Nju Orleansa rezltatom 121:106 (27:31, 32:29, 28:21, 34:25).

Nagetsi su sjajno otvorili meč, imali su sredinom prve četvrtine i 14 poena prednosti, ali onda je usledio neobjašnjiv pad u igri ekipe Majka Melouna. Pelikansi su do kraja poluvremena prišli na poen zaostatka 60:59. Sredinom treće deonice prave preokret, dolaze do šest poena prednosti. U četvrtoj četvrtini igra Denvera se potpuno raspala, Nju Orleans je povećavao prednost i na kraju zasluženo stigao do ubedljivog trijufa.

Nikola je ponovo bio ubedljivo najbolji na terenu, ali nije imao adekvatnu podršku saigrača. Za 37 minuta igre zabeležio je 32 poena, 16 skokova i osam asistencija uz sjajan procenat šuta iz igre, čak 68%.

Jedinu pravu pomoć imao je od Erika Gordona koji je ubacio 19 poena.

U pobedničkom timu sjajan je bio Hose Alvarado sa 38 poena, Zajon Vilijamson je ubacio 25, a Valančijunas 13 poena.

Nju Orleans je drugi u Zapadnoj konferenciji za 15 pobeda i osam poraza, a Denver je treći sa 14 pobeda i devet poraza.

Kurir sport