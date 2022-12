UŽIVO, PARTIZAN - EFES, Crno-beli protiv prvaka Evrope žele prekid CRNE SERIJE! Micić najveća opasnost

Evroligaški duel između Partizana i turskog Efesa biće meč između bivšeg prvaka Evrope, i aktuelnog šampiona Starog kontinenta. Početak utakmice u Beogradskoj areni je 20.30 časova.

Crno-beli su u velikoj krizi i biće potrebno dosta vremena da se uhvati pobednički ritam. U poslednjih osam mečeva upisali su samo jedan trijumf, dok su na evrosceni vezali čak pet poraza.

Niz je pokrenula Barselona u devetom kolu, a onda su bolji od "parnog valjka" bili i Real Madrid, Valensija, Crvena zvezda i Asvel.

U Vilerbanu pre dva dana igrala se još jedna neizvesna utakmica, gde je na kraju domaćin najviše zahvaljujući Nandu de Kolou odneo trijumf. Francuz je meč završio sa 32 poena. Najefikasniji u Partizanu bio je Dante Egzum koji je sakupio 26 poena, dok je Matijas Lesor dodao 15.

Željko Obradović je svestan od kojih igrača dolazi najveća pretnja, međutim, biće jako teško to i zaustaviti.

Prvi strelac ekipe je Vil Klajburn koji postiže 20 poena po meču, dok je odmah iza njega Vasilije Micić sa 18,2. Srbin je takođe i prvi asistent sa 6,5 dodavanja.

Partizan nakon ovog meča ima težak okršaj sa FMP-om u regionalnom prvenstvu, a zatim putuju u Istanbul gde će ih ugostiti Fenerbahče.

Sa druge strane, Anadolu Efes će naredna dva meča odigrati u svojoj dvorani, protiv Tofaša u domaćem šampionatu, a zatim će dočekati i Panatinaikos.

Ono što će izazvati gromoglasan aplauz je povratak na teren Alekse Avramovića koji bi trebao da zaigra.

Uoči velikog okršaja "parnog valjka" sa aktuelnim šampionom Evrope govorio je strateg crno-belih Željko Obradović.

- Efes je dvostruki prvak Evrope uzastopno u poslednje dve godine. Sama ta činjenica govori o kvalitetu tima. Individualno, a ono što je još važnije timski. Imaju kreatora koji i te kako utiče na njihovu igru, pre svega Vasa Micić, Bobua i Vil Klajburn. Ne možemo da zaboravimo i ostale igrače, ali to su tri glavna kreatora i ono kako smo probali da pravimo utakmicu, to je da probamo da njihovu kreaciju smanjimo na minimum - istakao je Obradović.

Naveo je da utakmica sa Efesom igračima mora da predstavlja motiv.

- Posle dugo vremena danas je trening odbrane možda bio i najbolji u poslednjih ne znam koliko. S te strane sam zadovoljan. Činjenica da igramo ponovo pred našom publikom i da dolazi evropski prvak treba da nam da motiv više da probamo da korigujemo sve neke sitne stvari koje su bile prisutne u poslednjim utakmicama i dovele do toga da gubimo utakmice praktično na isti način, na jedan posed. Radilo se i mislim da sam uočio neke bolje stvari, ali nažalost to nije bilo dovoljno u ovim utakmicama. Moramo da verujemo sami sebi, to je najvažnije. Da igramo sa samopouzdanjem - zaključio je Željko Obradović.

Kurir sport