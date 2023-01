KAKO SU TEODOSIĆ I EKIPA MALTRETIRALI JOKIĆA! Otkrivena luda anegdota iz reprezentacije: Kaže njemu Teo - Joko, ideš u Mekdonalds!

Jedna anegdota iz reprezentacije koju je ispričao košarkaš Stefan Jović nasmejala je do suza ljubitelje košarke u Srbiji.

Jović je u u jednom popularnom podkastu otrkio kako su izgledali počeci reprezentativne karijere dvostrukog MVP NBA lige Nikole Jokića.

Zbog dobroćudnog karaktera Nikola je bio voljen reprezentaciji, ali kao najmlađi morao je da prođe dril koji tradicionalno prolaze sve novajlije.

Jović je otkrio kako su na Olimpijskim igrama u Riju stariji igrači "maltretirali" Jokića koji je bio najmlađi u timu.

Na Olimpijadi smo maltretirali Joku, ali Joka je Joka, njemu ništa nije teško. On dođe onako spontano, znaš kako šeta, kao Balu (medved iz "Knjige o džungli")" počeo je priču Jović u podkastu kod "Luke i Kuzme".

"Onda dođe Teo i kaže: "Ajde Joko da ideš u Mekdonalds", mi na petom spratu i sve sa terase vidimo dole. Ono red, pa treba da se čeka dva sata. On dođe i kaže: "Nema problema, ko će šta?" I sad ide od jednog do drugog, mi pišemo. Majstor ide dole, em čeka sat vremena, em je natovaren i sve lepo nosi. I svaki drugi dan je to bilo", dodao je Jović.

