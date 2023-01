UŽIVO, PARTIZAN-BASKONIJA: Crno-beli žele samo jedno, da se OSVETE Špancima za bolan poraz - Parni valjak juri novu pobedu!

U okviru 19. kolu Evrolige, KK Partizan će večeras dočekati Baskoniju.

Uživo,

Partizan - Baskonija: 24:12

Tok utakmice:

Prva četvrtina:

8. minut - Trifunović siguran sa linije za slobodna bacanja 24:12

7. minut - Četvrta trojka Partizana, ovog puta je pogodio Papapetru 22:12

6. minut - I Aleksa Avramović postiže prve poene, a potom na drugoj strani Vanja Marinković sjajno prolazi i lako poentira 19:10

4. minut - Sjajno igra Partizan na početku utakmice. Matijas Lesor je najpre sjajnim zakucavanjem podigao publiku na noge, a potom novu trojku postigao je Uroš Trifunović. Trener Baskonije je zatražio tajm-aut kako bi trgao svoju ekipu 14:8

3. minut - Uroš Trifunović precizan van linije 6.75, potom i Lesor postiže nove poene za Partizan 9:6

2. minut - Vanja Marinković postiže trojku iz velike udaljenosti 4:3

1. minut - Lesor je sjajno uposlio Papapetrua, koji lako postiže prve poene na današnjem meču 2:0 Sada Lesor postiže lake poene 4:0

Uoči meča:

Utakmica u Štark areni počinje od 20:30, a tim Željka Obradovića svim silama želi da večeras pred svojim navijačima ostvari novu, veoma bitnu pobedu u Evroligi.

20:20 - Večerašnju utakmicu će iz prvog reda gledati i proslavljeni košarkaš Žarko Paspalj.

20:01 - Navijači Partizana spremili su spektakularnu koreografiju u Štark areni.

Pred meč sa timom od kojeg su crno-beli izgubili u drugom kolu najkvalitetnijeg evropskog takmičenja posle produžetka, trener crno-belih Željko Obradović je rekao da se ništa previše nije promenilo u odnosu na njihov prvi meč:

"Stigli smo s puta pravo na trening. Ono što može da se uradi za jedan trening to je da se malo uradi analiza i da se postavi utakmica sa Baskonijom. Nekon velikog rada ne može da bude, nego upravo da radimo na način kako se inače radi na dan utakmice. Više pokazivanja detalja. Igrali smo protiv Baskonije u drugom kolu, sećamo se kako smo igrali i kako smo imali lepu šansu da pobedimo ali smo na žalost izgubili. Ništa se to previše nije promenilo, s tim da smo i mi i oni uigraniji nego tada. Njihov način igre je različit u odnosu na ono što smo imali sinoć. Imaju dosta toga postavljenog za šutere, dosta kretnji bez lopte i izlaska iz blokada i nakon toga skok šuta. Dosta šuteva za tri poena i nakon toga skok u napadu. To su najbitnije stvari o kojima moramo da vodimo računa i koje moramo kroz ovaj trening i sutra ujutru da pripremimo ukoliko želimo da odigramo dobru utakmicu", istakao je Obradović.

Dante Egzum je svestan da njegov tim očekuje veoma težak meč.

"Biće veoma teška utakmica kao i svaka u Evroligi. Vratili smo se u Beograd i naša je želja da odbranimo domaći teren, to jest da se vratimo pobedama. Svesni smo da smo prvu utakmicu protiv Baskonije trebali da dobijemo ali nam je izmakla iz ruku. Naša situacija je da moramo imati kratkoročno pamćenje bilo da je velika pobeda ili težak poraz, moramo da se fokusiramo na to da u sledećem meču dođemo do trijumfa", istakao je Egzum.

