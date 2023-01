ATOMSKA KOŠARKA U DERBIJU! Raša Radovanović analizirao večite: Zvezdi nedostaje KAMAPACO, AVRAMOVIĆ je mnogo važan za Partizan

Košarkaši Crvene zvezde i Partizana u petak će odigrati drugu utakmicu u Evroligi, u dvorani "Aleksandar Nikolić" (19.00).

U prvom evroligaškom derbiju slavili su crveno-beli u neizvesnoj završnici, trojkom Nemanje Nedovića za konačnih 76:73, u prepunoj "Areni" navijača crno-belih.

Legenda naše košarke Ratko Raša Radovanović, stručno je analizirao za Kurir linije dva tima. Istakao je da će mnogo zavisiti od raspoloženja u derbiju, inspiracije pojedinaca i najavio neizvesnu utakmicu, za uživanje svih onih koji vole košarku.

Bekovi

- Zvezda je u velikom minusu zbog Fakunda Kampaca. Da igra, dao bi ogroman doprinos, to smo videli u mečevima ABA lige. I bez njega Zvezda ima odličnu bekovsku liniju. Luka Vildoza mi je promenjiv, da je bio bolji u Litvaniji, Zvezda bi dobila taj meč. I žao mi je što nije. Partizanu se vratio Aleksa Avramović. Mnogo važan igrač za klub, može da prodre i pogodi. Kevin Panter igra promenjivo, očekivao sam više od njega. Odigra jednu ili dve utakmice, pa ga nema. Videćemo i Dantea Egzuma, Jama Madara. Nemanja Nedović ima problema sa povredom, ali sve je bolji i bolji - istakao je Ratko Radovanović.

Krila

- Pozicija, gde i jedni i drugi imaju ozbiljne igrače. Partizan pre svih Džejmsa Nanelija, koji bi mogao da pokaže u derbiju svoj kvalitet. Ne treba zaboraviti i Joanisa Papapetrua. Kod Zvezde Ognjen Dobrić igra standarno, radi se o igraču velikih mogućnosti. Crveno-beli imaju i specijalce za odbrambene zadatke Stefana Lazarevića i Branka Lazića, koji umeju da pogode spolja.

Centri

- Meni je žao što neće biti Balše Koprivice. Prvo je bio povređen, sad je bolestan. Šteta, jer se radi o momku koji je veliki talenat. Žao mi je što mu se sve ovog događa. Matijas Lesor je snažan, kad je u ekipi mnogo bolje se skače, važan igrač za Partizan. Alen Smailagić nema kontinuitet, od njega očekujem dosta, ali povrede su učinile svoje. Kod Zvezde Filip Petrušev više igra napolju, dok Luka Mitrović igra dobro, rekao bih sjajno, koristi glavu. Kompletan, zreo igrač. Tu su i Ognjen Kuzmić i Ben Bentil.

Treneri

- Šta reći o Željku Obradoviću i Dušku Ivanoviću?! Treneri su fantastični! Sjajni stručnjaci.

Utakmica

- Derbi može da zavisi od toga kakav će dan imati igrači. I jedni i drugi imaju svoje adute. Utakmica neće biti lagana, biće neizvesna do kraja. Zašto to kažem? Partizan je izubio dva meča, u ABA i Evroligi i tražiće revanš. Zvezda opet igra pred svojim navijačima. Biće to užitak za sve nas koji volimo košarku - zaključio je Raša Radovanović.

