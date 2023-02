NISAM ZNAO ŠTA TO ZNAČI! Lesor se OGLASIO posle RUŽNOG gesta, evo na koji način sada pokušava da se "opere"! VIDEO

Košarkaši Partizana pobedili su sinoć Asvel u Štark areni rezultatom 92:71, a nakon meča u prvi plan izbio je centar crno-belih Matijas Lesor.

I to ne zbog dobre igre, već zbog jednog neprimerenog gesta. Naime, francuski košarkaš slikao se ispred jednog transparenta na kom je pisalo "#PoFaci".

Dan kasnije, Lesor je objasnio da nije znao šta natpis na transparentu zapravo znači.

- Mislio sam da su to samo navijači koji mi pokazuju ljubav. Nisam znao šta onaj transparent znači jer je to nešto što navijači rade van terena, njima je to zanimljivo i sa moje strane je to bila slika dvojice protivničkih igrača pa nisam baš skapirao kako to vređa Crvenu zvezdu i dvojicu igrača jer sam mislio da je to nešto što se desilo na terenu" - rekao je snažni centar.

Matijas Lesor o transparentu posle utakmice sa ASVEL-om: “Nisam znao značenje heštega”. #kkp pic.twitter.com/DOzsMj0kIu — Petar Tadic (@petartadiccc) February 1, 2023

Kurir sport