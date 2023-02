ZVEZDA DOČEKUJE IGOKEU Ivanović: Na njihovu energiju moramo da odgovorimo na pravi način

Trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović rekao je da očekuje da će Igokea u predstojećem meču ABA lige igrati sa mnogo "energije, htenja i želje" i da crveno-beli moraju na tu energiju da odgovore na pravi način.

"Ekipa Igokee je dobar tim sa brojnim vrlo iskusnim i kvalitetnim igračima i njihovo mesto na tabeli nije u skladu sa onim šta taj tim može. U međuvremenu su promenili trenera i tim će sigurno pozitivno reagovati. Igraće sigurno sa mnogo energije, htenja i želje", rekao je Ivanović, prenosi klub.

"Na tu energiju moramo da odgovorimo na pravi način, da uhvatimo ritam i da dođemo do pobede u periodu u kome nismo imali vremena mnogo da treniramo i da radimo", dodao je on.

foto: Starsport

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju sutra ekipu Igokee, u utakmici 18. kola ABA lige.

Zvezda je trenutno druga na tabeli regionalnog takmičenja sa 15 pobeda i jednim porazom, dok je Igokea na 12. poziciji sa skorom 5/11.

"Očekuje nas utakmica koja neće biti laka, iza nas je period u kome smo u samo šest dana odigrali četiri utakmice, a sledeća je protiv tima koji je sigurno kvalitetniji od svoje pozicije na tabeli", rekao je košarkaš Zvezde Stefan Lazarević.

"Promenili su i trenera i to će doneti neke promene uz iskusne igrače koje Igokea ima. Zbog svega toga moramo da odigramo pametnu, čvrstu utakmicu i dođemo do pobede koja bi nam mnogo značila pred put u Tel Aviv i gostovanje u Zadru", dodao je on.

U prvoj utakmici ove sezone crveno-beli su slavili u Laktašima 76:70, a ovo će biti 27. duel dve ekipe u regionalnom takmičenju.

Utakmica je na programu sutra od 16.30 u dvorani "Aleksandar Nikolić".

(Kurir sport)