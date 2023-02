TO SE POKAZALO VEČERAS! Trener Mege BLISTA posle plasmana u finale Kupa Radivoja Koraća - Čestitam svim igračima!

Trener košarkaša Mege Marko Barać čestitao je večeras svojim igračima plasman u finale Kupa Radivoja Koraća.

"Čestitam svim igračima još jednom na dobroj utakmici, velikom preokretu i važnoj pobedi i želim FMP-u da ostvari svoje ciljeve u drugim takmičenjima", rekao je Barać, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Mege plasirali su se večeras u Nišu u finale Kupa Radivoja Koraća, pošto su savladali FMP sa 86:67 (20:24, 10:16, 22:14, 34:13).

Barać je dodao da je ekipa ostvarila veliku pobedu, posle lošijeg početka meča.

"Došlo je do pada energije kada je zagrađivanje koša u pitanju, gde su dominirali u skoku u prvom poluvremenu iako je to bio jedan od osnovnih zadataka za današnju utakmicu. Kada smo našli rešenje za te napadačke stvari, došlo je puno više energije i na pritisak koji smo imali na loptu priključili su se visoki igrači i u drugom poluvremenu je bila drugačija slika što se skokova tiče", istakao je on.

Trener Mege ponovio je da njegovu ekipu krasi timska igra.

"To se pokazalo večeras, neki momci koji su veoma bitan deo našeg tima večeras su preuzeli odgovornost i u drugom poluvremenu ubacili neke šuteve i puno pomogli da se pobedi", rekao je Barać.

Mega će u petom finalu Kupa Radivoja Koraća igrati protiv pobednika večerašnjeg meča između Partizana i Crvene zvezde.

Finale Kupa Radivoja Koraća igra se u subotu od 21.00.

Kurir sport