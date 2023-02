AMERIKANAC SEDA NA KLUPU HRVATSKE: Aco Petrović ima zanimljiv plan za povratak "vatrenih" u vrh svetske košarke!

Legendarni Aleksandar Aco Petrović vedri i oblači u hrvatskoj košarci.

On trenutno obavlja dve funkcije, istovremeno je i sportski direktor reprezentacije i selektor Hrvatske.

Međutim kako je sam rekao mesto selektora bi trebao da obavlja još na dve utakmice koje su na programu u februarskom FIBA prozoru protiv Švajcarske i Austrije.

Petrović je najavio da će odmah nakon toga krenuti u pregovore sa novim selektorom, a po svemu sudeći, to bi trebalo da bude neki od najboljih trenera sa NCAA koledža.

foto: AP

"Moj zadatak je bio nusprodukt u datom trenutku. U prvoj rundi razgovora nisam uspeo da dođem do predloga, nije moja odluka. Ja predlažem, a Upravni odbor donosi konačno rešenje. Moje je da pronađem novog selektora. Kako prva runda pregovora nije prošla, predsednik i sekretar su me zamolili da iznesem ova dva prozora. Dobili smo jezgro i ako na ovu reprezentaciju dodate samo tri igrača, recimo Smita stavimo na dvojku, Hezonju stavimo na trojku, Matkovića na peticu, ovo je već ozbiljna reprezentacija. Resetovali smo se. Ovo je mini ciklus u kojem postavljamo određene kriterijume, Sledeće leto će biti interesantno, moramo biti spremni da ako Poljska kiksne, da uzmemo prvo mesto. No, kako god bilo, spremamo se na dva zadatka, a to je nastavak pretkvalifikacija i predolimpijski turnir. Po završetku ovog prozora, u trećem mesecu ću prionuti na razgovor sa potencijalnim kandidatima i dati svoj predlog" rekao je Aco Petrović i dodao:

"Moguće je da ne bude samo jedan predlog, već njih dva, s tim da bi drugi bio jedna vrsta internacionalnog stručnog štaba. Kao, uslovno rečeno, prvi pomoćni trener bio bi jedan od Top 10 NCAA trenera. Na meni je da pronađem i ponudim rešenje, na Upravnom odboru Hrvatskog košarkaškog saveza da odabere kojim putem sledećih četiri do šest godina hrvatska košarka želi ploviti", objanio je popularni Aca Trica"

Kurir sport