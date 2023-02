GRČKA - SRBIJA 6:3

TOK MEČA

1. ČETVRTINA

6. minut - Flionis pogađa novu trojku za Grčku - 6:3.

5. minut - Kalaicakis postiže trojku, bio je to prvi koš iz igre na utakmici posle više od četiri minuta igre - 3:1. Milutinov postiže prve poene iz igre za Srbiju - 3:3.

2. minut - Prve poene na nemču beleži Aleksa Radanov, i to sa linije slobodnih bacanja - 0:1.

GRČKA - SRBIJA Ano Liosija hala, Atina Sudije: Konde (Španija), Kastiljo (Španija), Markes (Portugal) GRČKA: Rokavopulo, Papas, Flionis, Kalaicakis, Muratos, Moraitis, Kuzeloglu, Gontikas, Kalmpuris, Toliopulos, Gukas, Hacidakis. Selektor: Dimitris Itudis / Sotiris Manulopulos SRBIJA: Dangubić, Davidovac, Milutinov, Radanov, Ristić, Jagodić-Kuridža, Jović, Jaramaz, Simanić, Jeremić, Beslać, Uskoković. Selektor: Svetislav Pešić

Košarkaška reprezentacija Srbije od 18 časova gostuje Grčkoj u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Utakmica u Atini je prva od dve meč lopte koje "Orlovi" imaju. Ukoliko ne iskoriste prvu, imaće priliku u ponedeljak protiv Velike Britanije u Beogradu.

- Sada razmišljamo samo o tome kako da izvučemo maksimum i pokažemo dobru energiju. Da li će to biti dovoljno za pobedu, videćemo. Čeka nas utakmica protiv konkurentnog rivala, motivisanog tima, duže vremena igraju zajedno. To su izvanredni igrači, nije to kvalitet Evrolige ili NBA, ali igraju s dodatnom motivacijom i agresivnošću. Želimo da pobedimo, ali neće sve zavisiti samo od nas već i od Grčke, koja će igrati motivisano. Svi žele da pobede Srbiju - rekao je selektor Pešić.

Grci su već obezbedili put na Mundobasket, ali to ne znači da će se predati unapred. Selektor Dimitris Itudis sastavio je tim bez velikih zvezda jer i on ima problem s poklapanjem termina kvalifikacija i evroligaških mečeva.

U prvoj utakmici ova dva rivala Srbija je u beogradskoj Areni slavila rezultatom 100:94.

Kurir sport