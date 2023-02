SREĆNE VAM RANE, JUNACI! Realnost nadmašila snove, ali ne brine zvezdaše šokantan poraz od Albe, OVO JE VEĆA BRIGA

Promašen šut, lopta pada na parket nekoliko puta, košarkaši Crvene zvezde čekaju da je saigrač pokupi, ali to se ne dešava. Umesto toga loptu uzimaju košarkaši Albe. Zvezdini igrači se i dalje gledaju, sada tražeći krivca.

A protivnik kaže "hvala" dok loptu ubacuje u koš.

Slična situacija događa se nekoliko puta.

Poraz od Albe, ekipe sa najgorim učinkom u Evroligi u ovom trenutku, potpuno je unakazio i uništio na najsitnije čestice trenutak u kojem su se crveno-beli nalazili. Pobeda u Tel-Avivu, osvajanje Kupa Radivoj Koraća, na klupskom sajtu broje se dani do povratka Kampaca, računa se potreban broj pobeda za plasman u Top8, a onda se dogodi "prokleta" Alba (samo dve pobede Zvezde u 10 utakmica protiv ovog tima).

Kada se sve to uzme u obzir način na koji je Zvezda izgubila u "Pioniru" može da zabrine navijače više od pozicije na tabeli. I zaista jesu zabrinuti navijači, moglo je to i te kako da se oseti u petak uveče u dvorani. Čulo se to nakon nekoliko poslednjih od ukupno šest izgubljenih lopti Luke Vildoze, ili nakon ko zna koje po redu od ukupno 23 promašene trojke njega, Ognjena Dobrića ili Nemanje Nedovića. Situacija ove sezone je takva da navijači mogu da se naljute na svoje igrače i trenera, ali ne i da ostanu ljuti na njih.

Vrlo brzo stiže gostovanje Bajernu, prva utakmica sa Kampacom u timu, trka nije gotova.

Uostalom, na neki način, ovakva situacija je već viđena ove sezone. Ne na identičan, ali "povratak u realnost" već se dogodio Zvezdi. Ne treba da se zaboravi da je Duško Ivanović došao u trenutku kada je ispred "Crvena zvezda" na mestu namenjenom za poziciju na tabeli Evrolige pisalo "18.", a posle imena kluba da je ostvarena jedna pobeda uz šest poraza.

Crnogorski stručnjak je preporodio ekipu koja je vezala šest pobeda sa njim na klupi, a onda kada su svi očekivali nastavak nestvarne serije i dalji napredak na tabeli, dogodio se ne hladan, već ledeni tuš - poraz od Milana, ekipe koja je u Beograd došla posle sedam uzastopnih poraza sa učinkom od tri pobede i 10 izgubljenih utakmica.

"Do ove utakmice doživeli smo situaciju koja se u životu retko dešava, toliko pobeda. Realnost je nadmašila snove. Sada treba da se spustimo i ponovo počnemo da gradimo. Porazi su sastavni deo sporta. Kada sam ušao u svlačionicu rekao sam momcima 'srećne vam rane, junaci'. Imali smo greške, padove, ali bili smo tu do samog kraja. Treba da veruješ, da se boriš, da igraš svoju igru, a ne da ti protivnik nametne svoj ritam. To je košarka, to je njena suština", mudro je nakon te utakmice govorio Ivanović.

Isto može da se kaže i sada: Srećne vam rane, junaci... samo što ovaj put nema previše prostora i vremena da se te rane vidaju.

Kupili su Vildoza, Nedović i kompanija ljubav navijača nekoliko puta ove sezone, Kampacov povratak kupiće dodatnu, poslednju dozu vere kada je reč o Evroligi.

Naravno, eventualni izostanak iz najboljih osam evroligaških ekipa ne znači kraj sezone...

Kurir sport/Aleksandar Knežević