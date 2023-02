AKO NA SP ODEMO BEZ ODBRANE, MOŽEMO DA SE SLIKAMO! Pešić UPOZORAVA na vreme, evo kako je on video večerašnji meč!

Košarkaši Srbije obezbedili su plasman na Mundobasket, pošto su večeras na svom terenu pobedili Veliku Britaniju rezultatom 101:83.

Nakon meča, utiske je sumirao selektor Orlova, Svetislav Pešić.

- Počeli smo sporo, nismo igrali dobru odbranu u prvom poluvremenu. Pogodili su teške šuteve, igrali su bez pritiska. U Beograd su došli bez nekog cilja i onda je lakše igrati tako. U drugom poluvremenu smo zaigrali bolju odbranu, za pet minuta smo stigli do +20 i na kraju smo se zasluženo plasirali na Svetsko prvenstvo - rekao je Pešić posle utakmice i potom dodao:

- Ni na jednoj poziciji nemamo previše košarkaša. Imamo što imamo, to sam govorio… Smanjili smo se poprilično, taj potencijal vrhunskih igrača se smanjio. Ono što nam može pomoći da budem sa svima komptetivni je odnos prema odbrani. Ne bih želeo da govorim, da pravim trenersku kliniku… manje-više se zna, u napadu možeš da kontrolišeš rezultat, pa čak i da dobiješ, to može u jednom momentu, čak i u odlučujućem… ali u odbrani, ako samo jedan ne igra odbranu… videli ste koliko se smanjila razlika između favorita. Nisu Britanci kandidati za medalje, ali se smanjila ta razlika… moramo to da razumemo, da budemo svesni. Mi u Srbiji moramo to da razumemo. Zašto? Pa da bismo više radili.

Ponovo je Pešić govorio o porazu od Italije.

- Naš odnos prema odbrani, naš mentalitet, ne bih ga nazvao mentalitet…. mi nemamo nikakve šanse na velikom takmičenju kao što je Italija, koja je zemlja košarke… pisali su da je skandal izgubiti od Italije. Iako se ne slažem. Hoću da vam kažem da smo izgubili od zemlje košarke. Da smo igrali malo bolju odbranu, naš talenat bi nas doveo do pobede. To je poruka i za vas, da više cenite odbrambene igrače. Slavi se 100 godina košarke u Srbije, šta je cilj košarke? Da se da koš, i večeras i pre 100 godina, ali da bi došao do lopte, ne smeš da dozvoliš 18 ofanzivnih skokova - smatra iskusni stručnjak.

Pričao je selektor Orlova i o podršci navijača.

- Da nismo imali podršku navijača… oni su uzeli 18 skokova, igrali su agresivno u napadu i to sve treba zatvoriti da bi razvio i poboljšao samopouzdanje. Tačno je da se samopouzdanje poboljšava kada se da koš. Ali ako nema odbrane, zajedništva u odbrani… Ja ne kritikujem, ali samo kažem da je teško u kratkom vremenu… U napadu je moguće da se brzo uigraju, ali u odbrani je potrebno mnogo vremena. Odbrana nije samo borbenosti i fizika. To je znanje, anticipacija… Za to je potrebno vreme. Govorim o vrhunskom nivou - kazao je Pešić i zaključio:

- Možemo da se slikamo ako odemo na Svetsko prvenstvo bez odbrane. Vrlo brzo ćemo završiti. To je jedna poruka. Takvo je stanje.

Kurir sport