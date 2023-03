PANTERI U LAKTAŠIMA! Trener FMP-a: Idemo sa željom da pobedimo Igokeu

Trener košarkaša FMP-a Nenad Stefanović rekao je danas da njegov tim želi da pobedi Igokeu, kako bi što pre osigurao plasman u plej-of ABA lige.

"Idemo sa željom da pobedimo utakmicu. Znamo da je našem protivniku potrebna pobeda, ali potrebna je i nama da bismo što pre obezbedili poziciju u plej-ofu’", rekao je Stefanović, preneo je klupski sajt.

Košarkaši FMP-a gostuju u subotu ekipi Igokee u Laktašima, u utakmici 21. kola ABA lige.

FMP je na petom mestu ABA lige sa 12 pobeda i osam poraza, dok je Igokea na pretposlednjoj 13. poziciji sa pet pobeda i 14 poraza.

Tim iz Železnika je u poslednja četiri meča doživeo poraze u ABA ligi, a Stefanović ističe da veruje u igrače.

"Verujem u svoj tim, znam koliko truda i rada ulаžemo svi svaki dan i siguran sam da će nam se pre ili kasnije to vratiti. Želimo da izađemo iz nezgodne situacije u koju smo upali, iako to nije posledica same košarke", dodao je on.

Seriju od deset uzastopnih poraza doživela je ekipa Igokee, koja još uvek nema pobedu u ovoj godini.

Košarkaš FMP-a Ranko Simović rekao je da ekipu očekuje teško gostovanje protiv tima koji takođe želi da se vrati na "pobednički kolosek".

"Radimo vredno, verujemo da će se to isplatiti i da ćemo se vratiti u formu koja nas je krasila tokom najvećeg dela sezone", zaključio je Simović.

Utakmica Igokee i FMP-a biće odigrana u subotu u 18.00.

Kurir sport