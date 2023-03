UŽIVO, VIDEO! BARSELONA - CRVENA ZVEZDA: Izjednačen početak u Blaugrani

BARSELONA - CRVENA ZVEZDA 10:7

TOK MEČA

1. ČETVRTINA

5. minut - Bentil upisuje četvrti poen - 10:7.

4. minut - Vildoza pogađa iz prodora, uz iznuđeni faul - 5:4. Pogađa i dodatno bacanje - 5:5. Abrines pogađa svoju drugu trojku - 8:5. Mirotić u kontri pogađa svoje prve poene - 10:5.

3. minut - Bentil sa linije penala postiže prve poene za Zvezdu - 3:2. Šanli upisuje prve poene - 5:2.

2. minut - Aleks Abrines postiže prve poene na meču, i to trojku - 3:0.

1. minut - Kampaco, Vildoza, Lazarević, Bentić i Martin su starteri u Zvezdi. Na drugoj strani su Satoranski, Laprovitola, Abrines, Mirotić i Šanli

BARSELONA - CRVENA ZVEZDA Palau Blaugrana, Barselona Sudije: Sreten Radović, Karmelo Paterniko, Amit Balak BARSELONA: Da Silva, Šanli, Veseli, Kalinić, Satoranski, Laprovitola, Abrines, Higins, Tobi, Kurik, Jokubaitis, Mirotić. Trener: Šarunas Jasikevičijus. CRVENA ZVEZDA: Holand, Vildoza, Lazarević, Kampaco, Mitrović, Martin, Ivanović, Ilić, Marković, Kuzmić, Petrušev, Bentil. Trener: Duško Ivanović

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Barseloni u utakmici 29. kola Evrolige od 20.30 časova u Blaugrani.

Crveno-belima su ostale male šanse da se nađu u top 8 fazi.

Pred ovaj meč, drugi protiv Barselone u ovoj sezoni, trener Duško Ivanović ima problema sa povredama igrača, osim već duže vreme odsutnog kapitena Branka Lazića, neće u Blaugrani biti ni Ognjena Dobrića, ni Nemanje Nedovića. U timu je Džon Holand.

Trener Duško Ivanović: „Bilo koja utakmica u Evroligi, a posebno protiv Barselone, je dovoljan motiv da se odigra dobro. Izgubili smo dve utakmice na potpuno dva različita načina. Mi smo u dobroj situaciji. Ognjen Dobrić ne može da putuje, videćemo za Nemanju Nedovića. Svi ostali su dobro. Naravno, Branko Lazić je već dugo van stroja“ rekao je Ivanović.

Stefan Lazarević: „Idemo u goste ekipi koja je po svemu opet kandidat za fajnal for. U odličnoj su formi u poslednjih sedam-osam utakmica i to su pokazali. Moraćemo da se potrudimo da damo svoj maksimum, da im pariramo fizički i vidimo gde nas to vodi. Specifičan je način na koji su se vezali neki porazi. Nije nam lako, ali tu smo da sa stručnim štabom nađemo način da prebrodimo to. Niko nam ne može pomoći, do nas samih. Nadam se da ćemo prebroditi ovaj težak period”, rekao je Lazarević.

Kurir sport