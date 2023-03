KALINIĆ NE IDE NA SVETSKO PRVENSTVO? Jedan od glavnih aduta Srbije u VELIKOJ DILEMI, evo šta je RAZLOG!

Srpski reprezentativac Nikola Kalinić izjavio je da još uvek nije siguran da li će biti deo reprezentacije na predstojećem Svetskom prvenstvu.

Košarkaš Barselone je u prošlosti imao probleme sa povredama i da je to glavni razlog za njegovu dilemu.

"Videćemo do leta šta će se sve dešavati. Iskreno, svaka sezona mi sve teže pada, sve više osećam i kolena i ahilove tetive i leđa. Videćemo, pričaću sa selektorom i sa porodicom, sa svima, naći ćemo najbolju odluku", rekao je Kalinić za "Sport klub".

Kalinić sada ima 31 godinu, a sada žali što desetak godina ranije nije vodio računa o telu, kao što to sada čini.

"Menjanje stila života, posvećivanje sve više pažnje ishrani, oporavku, snu… To s godinama dolazi, i prirodno je da si mnogo odgovorniji. Da sam ovako živeo sa 20 godina, ko zna šta bih uradio. To je ona priča ’da mi je ova pamet bila kad sam bio mlađi’… Redovan san, bolja ishrana, šta kad jesti, sve to pomaže, ali generalno jeste – sada jedva uspeš da se oporaviš za utakmicu za tri dana, a ranije si mogao da igraš još jednu isto veče", dodao je Kalinić.

Kalinić je sa reprezentacijom Srbije osvojio bronzu na Univerzijadi 2013, a potom srebro na Mediteranskim igrama iste godine, pa isto odličje na Mundobasketu 2014. i Olimpijskim igrama dve godine kasnije. Svetsko prvenstvo u košarci se održava u Japanu, Indoneziji i Filipinima od 25. avgusta do 10. septembra a učestvuju 32 reprezentacije.

Žreb za ovo takmičenje će biti održan u filipinskom gradu Kezonu 29. aprila.

