DOSTA JE VIŠE, NE MOGU, STVARNO...! Jokićev VAPAJ odzvanja Amerikom, MUKA mu je više od ovakvih pitanja!

Aktuelna NBA sezona se polako privodi kraju, a kao i u sezonama do sada, srpski centar Nikola Jokić je konstantno u žiži javnosti.

Jokić je dve godine uzastopno bio MVP NBA lige, a velike su šanse da takav uspeh ponovi i ove sezone. Denver je najbolji tim Zapadne konferencije, a Srbin dominira u gotovo svakoj utakmici.

- Prvi smo na zapadu, igramo dobro, (igrali smo) do pre dve nedelje kada smo malo pali, ali dobro svaka ekipa je imala pad. Treba da se zabrinemo naravno, ali mislim da treba samo da razmišljamo o tome kako da se vratimo kako smo igrali - da li je to energija, da li je taktika ili bilo šta, samo da se vratimo kako smo igrali, jer do tad je funkcionisalo. Sad smo malo pali, ali dobro, eto pobedili smo dva puta u gostima na ovom putu, videćemo kako će da bude večeras - rekao je srpski košarkaš za "Glas Amerike".

foto: AP Photo/David Zalubowski

Nagetsi ove sezone igraju fenomenalno kod kuće, retko ko može da ih pobedi.

- Stvarno igramo dobro kod kuće i da kažem - samouvereni smo kad igramo kod kuće, ali iskreno - u plej-ofu to ništa ne znači. Sve zavisi od meč-apa, koga ćemo da dobijemo za protivnika. Mislim da će da bude interesantan plej-of - ističe Jokić.

Ponovo je Jokić u najužem izboru kandidata za MVP nagradu.

- Dosta je više, ne mogu, stvarno. Treća godina... ne razmišljam stvarno. Igram utakmicu po utakmicu, i eto... ako bude biće. Ko god dobije, zasluženo će da dobije, to će tako da bude svakako.

Kurir sport