ODUZELI MU PASOŠ I ZAVRŠIO U PRITVORU! Krstić otkrio nepoznate detalje SKANDALA u Atini: Legendarni kapiten OSUĐEN NA 3 GODINE!

Proslavljeni kapiten naše reprezentacije Nenad Krstić nedavno je otkrio nepoznate detalje žestoke tuče u Atini na prijateljskom meču između Grčke i Srbije.

Košarkaška reprezentacija Srbije u avgustu 2010. godine sastala se sa Grčkom u finalu tradicionalnog Akropolis kupa u Atini. Bio je to jedan od najskandaloznijih mečeva u istoriji reprezentacije. Tokom čitavog meča vladala je neverovatna tenzija, kao da nije reč o pripremnoj utakmici. Tadašnji selektor Dušan Ivković dobio dve tehničke posle protesta zbog više nego spornih odluka grčkih sudija. A sve je kulminiralo posle napada Focisa na Miloša Teodosića dva minuta pre kraja pri rezultatu 74:73 za domaću selekciju. U raspravu Focisa i Teodosića su se umešali gotovi svi igrači obe selekcije i usledio je nezapamćen lom na terenu.

Kapiten naše reprezentacije Nenad Krstić, u nameri da zaštiti saigrače, potegao je stolicu i ona je na njegovu žalost pogodila Janisa Burusisa. Srpski centar zbog toga je završio u pritvoru, a ksanije je i osuđen na tri godine uslovno.

U popularnom podkastu "Jao Mile" Krstić je nedavno otkrio detalje incidenta koji predstavlja najveću mrlju u njegovoj briljantnoj karijeri.

foto: Profimedia

"Smirilo se sve i Kešelj udara ovog Carcarisa nešto pesnicom u bradu i tu gotovo već... Onda Bjelica kreće, dole pod one tribine. I tu i ja, tu mi se nešto otkinulo. Organizacija utakmice je po meni bila loša, nije bilo redara, nije bilo policije. Ne bi tu niko mogao ništa, ali bar malo... Malo ljudi zna, posle je bilo problema i u tunelu, ispred svlačionice, u hotelu, meni su oduzeli pasoš, ja sam završio u pritvoru, išao sam u našu ambasadu i morao sam da dajem neke izjave. Pa ja tu nešto nisam hteo da dajem izjavu kao 'Zašto sam ja kao kapiten košarkaške reprezentacije ostavljen u pritvoru, da li li bi možda kapiten košarkaške reprezentacije Amerike bio zadržan u pritvoru?' i tako. Mislim, ja sam malo tu terao neki inat, ali u suštini zaslužio sam sve to. Posle sam bio i osuđen na tri godine uslovno. Stvarno je stigla presuda, to je značilo da ne smeš da napraviš problem u Grčkoj", otkrio je Krstić.

Podsetimo, srpski kapiten je zbog tuče suspendovan i propustio je prva tri meča na Svetskom prvenstvu u Turskoj 2010. godine, dok je Teodosić koji je "zakuvao" situaciju kažnjen sa dve utakmice neigranja.

Kurir sport

Kurir sport