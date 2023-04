DVA SLOBODNA BACANJA SU NAJAVILA KRAJ JUGOSLAVIJE: Dražen, Pešić i Đurović akteri utakmice čiji su kraj režirali političari VIDEO

Na današnji dan 1983. godine odigrana je najkontroverznija utakmica u istoriji sporta na prostorima bivše Jugoslavije.

Bila je to majstorica doigravanja košarkaškog prvenstva u kojoj je Dražen Petrović, nakon navodnog prekršaja dosuđenog Sabitu Hadžiću u poslednjoj sekundi, pogodio oba slobodna bacanja i poraz Šibenke 81:82 pretvorio u pobedu nad Bosnom 83:82.

Međutim, ono zbog čega se ta utakmica smatra najkontroverznijom u istoriji jugoslovenske košarke dogodilo se sekundu pre nego što je sudija Ilija Matijević dosudio faul Sabita Hadžića na Draženu. Poslednja sekunda te utakmice i koševi koje je Dražen Petrović postigao bili su uvod u nezapamćenu sportsku dramu koja je u temeljima uzdrmala bivšu Jugoslaviju jer je izašla izvan okvira sporta i postala prvorazredni politički problem.

Pobedom protiv moćne Bosne košarkaši tada "male" Šibenke doneli su svom gradu prvu titulu državnog prvaka u njegovoj istoriji. Noć nakon utakmice protekla je u neviđenom slavlju, ali je iduće jutro donelo razočaranje. Košarkaški savez Jugoslavije poništio je meč, Šibenka je dekretom političkog vrha ostala bez titule prvaka, a čelni ljudi KSJ doneli su odluku da se utakmica poništi, te da se nova odigra na neutralnom terenu u Novom Sadu.

Uz to, sudija Ilija Matijević doživotno je izbačen iz košarke, a Košarkaški savez Jugoslavije je suspendovao i dvoranu na Baldekinu. Bilo je to prvi i za sada jedini put u istoriji da je jedna ekipa primila medalje, u ruke dobila pehar, a onda preko noći ostala bez svega. Šibenka je u finalu imala prednost domaćeg terena jer je ligaški deo bila ispred Bosne. Prvu utakmicu u Šibeniku pobedili su "narandžasti" 103:98, drugu u Sarajevu "studenti" 96:84. Majstorica na Baldekinu odlučivala je novog prvaka. Bosna je bolje ušla u utakmicu, Sarajlije su imale i po 15 koševa razlike, ali malo po malo, minut po minut, Dražen i društvo stizali su prednost. A onda poslednjih nekoliko sekundi i prava drama.

Bosna je vodila 82:81, ali poslednji napad imala je domaća ekipa. Ostalo je svega sekundu vremena do kraja. Dražen prima loptu, otvara sebi prostor za šut, ali lopta ne dolazi ni do obruča. Vreme je isteklo. Bosna je prvak... Ili ne? Matijević sudi faul Hadžića na Draženu. Igrači Bosne i njihov trener Svetislav Pešić burno protestuju, ali Matijević je svoje rekao. Utakmica će biti gotova onog trenutka kad 18-godišnji Dražen (koji je do tada ubacio 37 poena, a u to vreme nije bilo trojki) izvede dva slobodna bacanja. Veliki je pritisak bio na šibenskom tinejdžeru. Navodno, čak je i trener Šibenke Vlado Đurović molio Dražena da promašio jedno bacanje i da utakmica ode u produžetak, kao da mu je nešto govorilo bi moglo da se dogodi nešto neviđeno. Dražen ga nije poslušao, uzeo je loptu, mirno je ubacio oba bacanja i slavlje je počelo.

Vasil Tupurkovski, predsednik Košarkaškog saveza, deli zlatne medalje prvacima, a Šibenkin kapiten Željko Marelja podiže pehar. Slavlje se preselilo u grad, a nekoliko hiljada Šibenčana došlo je da pozdravi prvake ispred Gradske skupštine. Šibenčani su otišli na spavanje kao prvaci, a još mamurne probudila ih je šokantna vest. Igraće se nova utakmica u Novom Sadu.

Dražen, premda dete još, odmah je odlučio.

- Ako želite, vi igrajte. Ja neću i svoju medalju ne dam nikome - svoje je kazao košarkaški Mocart, a sa tom su se odlukom složili i ostali Šibenčani.

Kako Šibenka nije došla u Novi Sad, Bosna je postala prvak.

Svetislav Pešić, danas selektor Srbije tada je bio trener Bosne.

- Niko nije srećan kada se utakmica završi na takav način. Ni ja, niti Vlada Đurović koji je tada trenirao Šibenku, niti navijači jednog i drugog kluba. Međutim, šta se tog dana dogodilo u Šibeniku? Utakmica je završena, sudija Ilija Matijević je označio kraj i to pokazao kod zapisničkog stola. I to vrlo autoritativno. Tu je na njega izvršen pritisak da je bio faul na Draženu Petroviću. No, nije poenta je li bio prekršaj ili ne, već da li je isteklo vreme. Dobro, recimo da je prekršaj Sabita Hadžića i bio, ali ako i jeste, bio je nakon isteka vremena. Nikada se do tada nije dogodilo da se odsvira kraj utakmice, a onda promeni odluka i donese nova koja je direktno uticala na rezultat i ime prvaka - kazao je Pešić za portal "Basketbal.hr".

