"POLOMIĆEMO TI NOGE AKO IZAĐEŠ NAPOLJE" Potresna ispovest poznatog košarkaša, zbog ovoga nije smeo da proviri iz kuće

Nekadašnji košarkaš Panatinaikosa Dvejn Bejkon otvorio je dušu i bez dlake na jeziku govorio o jezivim situacijama kroz koje je prolazio dok je nosio dres grčkog velikana.

Naime, Bejkon je snimao "lajv" na Instagramu i tom prilikom rekao da je doživeo užasne pretnje iz svog nekadašnjeg kluba, kao i to da su čelnici Panatinaikosa ispred njegove kuće postavili četiri službenika obezbeđenja.

Haos je nastao nakon što je Bejkon udario svog doskorašnjeg saigrača Lefrekisa Mancukasa.

- Prebio sam ga jer me je provocirao. Oni su stavili četvoricu iz obezbeđenja ispred moje kuće i rekli su im da mi polome noge ako izađem napolje. Sve to je bilo jer smo izgubili utakmicu, kao da je to bila moja krivica, a ne celog tima. Dolazili su u svlačionicu i pričali to, pretili nam i stavljali batinaše ispred moje, Parisove (Paris Li) i Derikove (Derik Vilijams) kuće. To je sve bilo s***e, jer sam igrao kroz povrede i sve - ispričao je Bejkon.

Kurir sport