BIVŠI AS ZVEZDE NEMA DILEMU: Da sam ja bio na parketu u Madridu, sve bih pomlatio. Dobio bih doživotnu suspenziju! VIDEO

Legendarni srpski košarkaš, nekadašnji centar Crvene zvezde, Cibone i mnogih evropskih klubova Mirko Milićević bio je poznat kao čovek koji je na terenu lako "ulazio u frku".

foto: Foto Kurir

U svakom trenutku je bio spreman da odbrani saigrače i da se bez mnogo razmišljanja suprotstavi svima. A malo je bilo većih i jačih od njega. To su na svojoj koži najbolje osetili veterani Litvanije, ali i košarkaši PAOK u decembru 1989. godine, kada je u Pioniru došlo do velike tuče sa Crvenom zvezdom.

Mirko je tada skočio da odbrani najboljeg prijatelja Zorana Radovića i ekspresno, kako kaže, patosirao nekoliko grčkih košarkaša. Zato smo ga i pitali šta misli o sukobu koji se desio u drugom meču serije četvrtfinala Evrolige između Reala i Partizana u Madridu.

foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia

- Ja bih sve pomlatio da sam bio u koži nekog od igrača, verovatno bih dobio doživotnu suspenziju! Na mene niko nikad nije kretao, jer nije smeo. Uvek sam išao da branim saigrače. Kako je to samo lepo napravila Evroliga, jedini način da Real pobedi u seriji je bio taj da se nešto iskopa. Pa tako u naredne dve utakmice za Partizan nisu igrali dvojica najboljih - Panter i Lesor. Očekivao sam da i u petoj utakmici ponovo nešto zakuvaju jer ih je Partizan odvaljivao - kaže Milićević za Kurir.

Ipak, ima pun respekt za iskusne igrače kluba iz Madrida, pošto su oni izvukli pobedu u majstorici:

- Treba skinuti kapu ovoj trojici veterana, koji zajedno imaju 110 godina. Oni su Realu doneli fajnal-for, a ne stranci. Videli ste Rudija Fernandeza kako sa povređenim ramenom ulazi na teren znajući da ne može da poentira, ali je uhvatio tri ključne lopte u napadu. Ćaćo Rodrigez je odigrao fantastično, bila je to partija sezone u pravo vreme. Kod njih od stranaca samo Tavares pravi razliku..

Vraćamo se na incident u kome je Serhio Ljulj najpre žestoko faulirao Pantera, a nakon toga je došlo do naguravanja i rvačkog zahvata Jabuselea nad Egzumom.

- Moje tuče su bile mnogo žešće. Najbolja je ona sa Svetskog prvenstva za veterane 2015, kada sam nokautirao celu petorku Litvanaca. Ipak, doživotnu zabranu sam dobio 2016. pošto sam patosirao Rikarda Espozita na finalu Evropskog prvenstva veterana. Igrali smo protiv Italijana, dao sam im 25 poena i ulazi on, počinju provokacije, razumem ga. Međutim, on da koš i loptom me pogodi u stomak i izbije mi vazduh. Odalamim ga laktom u glavu i onda još nekoliko puta. Posle me suspenduju - priča Milićević za Kurir.

Na Jutjubu je njegov sukob sa igračima PAOK u Pioniru videlo skoro 60.000 ljudi.

- Dobio sam tada 12 utakmica suspenzije i kasnije prešao u Cibonu. Mene je devojka nešto iznervirala prethodno veče i kažem u sebi da će sutra neko da plati. I bi tako. Korfas je žestoko udario Zokija Radovića. To mi je najbolji prijatelj, nisam uopšte razmišljao. Odmah sam skočio i nokautirao nekoliko njihovih. Onda su svi skočili na mene, pao sam preko ograde, a kad sam hteo da se vratim, uhvate me Zoran Kovačević i policajci i sve se smiri. Igrao sam u Zvezdi za 100 dolara mesečno, Fasulas je u PAOK imao 100.000 dolara, a mi smo ih izbacili - seća se Mirko Milićević.

Sjajan gest Dončića, on je poreklom Srbin foto: Privatna Arhiva Mirko Milićević je po završetku karijere postao menadžer, a nije toliko poznato da je on odveo Luku Dončića u Real. Zvezda NBA lige se nedavno ponudila da snosi troškove sahrane ubijenih u masakru u osnovnoj školi na Vračaru. - Sjajan njegov potez. On je dosta vezan za Srbiju, poreklom su s Kosova. S njegovim ocem imam sjajan odnos, a na Luki je da li će me se setiti. Odveo sam ga u Real, a od toga nisam imao ništa - kaže Milićević.

Predrag Gajić / Kurir sport