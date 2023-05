POSLE MISTERIOZNOG ODLASKA KOŠARKAŠ PARTIZANA SE OGLASIO IZ AMERIKE: Evo šta je rekao o treneru Željku Obradoviću!

Košarkaš Partizana Tristan Vukčević trenutno se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama gde trenira pred NBA skautima u nadi da će izboriti mesto na draftu.

Njegov iznenadni odlazak u Ameriku pred sam start plej-ofa u ABA ligi iznenadio je navijače crno-belih, ali i trenera Željka Obradovića, koji je nakon poraza od SC Derbija izjavio da ne zna kako je Vukčević završio u Americi.

"Vukčević je u Americi, kako, nemam pojama. Dobio je dozvolu od kluba", rekao je Obradović.

Nakon čudne izjave Obradovića mnogi su stekli utisak da mladi košarkaš nije u dobrim odnosima sa iskusnim stručnjakom, ali Tristan je to na neki način demantovao. U izjavi koju je dao za američke medije mladi srpski košarkaš imao je samo reči hvale za trenera Partizana.

"Bilo je komplikovano, naravno, čak i kada sam imao veću minutažu. Ali, ja sam mnogo naučio od Željka Obradovića. On je jedan neverovatan, neverovatan trener! Zahvaljujući njemu, ja sam tu gde sam sada. Svi ti 'drilovi', svi ti saveti iz dana u dan, terao me je da naporno radim svakog dana, da se ni sekundu ne opuštam. A kad bi se to dogodilo, on bi reagovao kao 'ahh'. To je nešto, znate... ja sam mu veoma zahvalan", kaže Vukčević i dodaje:

"On je razlog i ja ću to uvek pamtiti. O mojim prvi trenerima u karijeri i ljudima koji su mi dali veliku priliku da izađem na veliku scenu ja samo imam sve najbolje o njima da kažem".

Kurir sport