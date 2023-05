ZVEZDA HOĆE DA ZAVRŠI SERIJU U PODGORICI! Ivanović: Poštujemo Budućnost, ali idemo da pobedimo!

Trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović izjavio je da njegov tim poštuje ekipu Budućnosti i dodao da "crveno-bele" očekuje težak meč u Podgorici.

Crvena zvezda će u utorak od 20 sati gostovati ekipi Budućnosti u drugom meču polufinala plej-ofa regionalne ABA lige.

"Očekuje nas novi meč protiv Budućnosti, kluba koji poštujemo i protiv tima protiv koga nas očekuje u utorak težak posao. Odigrali smo odličnu utakmicu u Beogradu, ali sada igramo na gostujućem terenu gde će košarkaši Budućnosti imati podršku, a sigurno će odigrati vrlo angažovano jer rezultat prve utakmice nije realan pokazatelj njihovog kvaliteta. Idemo da odigramo čvrsto, dobro, sa puno energije i sa željom da pobedimo", rekao je Ivanović, prenosi zvanični sajt kluba.

foto: Starsport

Crvena zvezda će u ponedeljak uveče trenirati u dvorani SC "Morača".

"Dobro se poznajemo sa ekipom Budućnosti, sledi nam četvrti meč ove sezone. Prethodni smo odigrali odlično, ali taj meč, i razlika u toj utakmici nisu merilo kvaliteta ekipe Budućnosti. Sada će igrati pred svojim navijačima, sa željom da se pokažu u boljem svetlu i da dođu do pobede, čime bi vratili seriju u Beograd. Moramo biti spremni da istaknemo naše kvalitete i nametnemo ritam koji nama odgovora kako bi došli do rezultata a to je pobeda i plasman u finale", rekao je košarkaš Crvene zvezde Filip Petrušev.

Crvena zvezda je u prvom meču u Beogradu slavila sa 93:55, a serija se igra na dve pobede.

Kurir sport / Tanjug