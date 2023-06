MIŠKO RAŽNATOVIĆ OTKRIO NEVEROVATNU PRIČU O JOKIĆU: Evo kako je potpisan SRPSKI SUPERSTAR! VIDEO

Srpski superstar Nikola Jokić sa svojim Denverom bije bitku za šampionski prsten NBA lige i pomera sve granice.

Zanimljiva je priča kako je njegov menadžer Miško Ražnatović otkrio fantastačnog momka iz Sombora

"To je jedinstvena priča. Svi igrači koji kasnije igraju u NBA ligi i Evroligi su na početku otkriveni od strane skauta, koji idu po zemlji da prate dečake i devojčice od po osam godina. A nekako, niko nije obratio pažnju na njega. Naša agencija ima mnogo skauta na teritoriji Srbije, koja nije toliko velika. Ali i pored toga, oni ga nekako nisu našli", rekao je Miško u podkastu "Showtime Basketball".

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Ražanatović je njegove rezultate pratio putem novina.

- Šta se desilo? Ja sam malo staromodan, pa čitam novine, ne toliko veb portale. Na poslednjoj stranici tu su rezultati iz svih liga u jednim novinama. I jednom sam video da je taj jedan momak imao 29 poena i 26 skokova. Rekao sam samo "vau", ništa više od toga. Sledeće sedmice sam ponovo to uradio. Tada sam video 30 poena i 27 skokova. To inače nije moj posao, ali sam bio znatiželjan, pa sam pitao skaute o njemu. Dobio sam - tišinu. Nisu ga znali. To je bilo iznenađenje godine.

Skauti su odmah prešli na posao.

"Rekao sam mu da je sigurno centar i da treba da pozove da se raspita da li sakuplja te skokove tako što je snažniji ili samo tako što je okretan. Samo posle tri minuta me je pozvao nazad i rekao da on uopšte nije snažan, da je vrlo okretan i da ima povećanu težinu. I da je talentovan. Ja verujem u sistem, tako da ne znam zašto sam rekao skautu da ode i da ga potpiše. Pronašli smo porodicu, razgovarali, koja je sjajna, tradicionalna srpska, vodili su računa o njemu i bili su srećni što jedna takva agencija hoće da ga uzme. On pre toga nije bio ni na jednom treningu seniora. Nisu ga prepoznali. Želeli su da razgovaraju i sa mnom, njegov brat Strahinja je tada bio tu i on je važan što je Nikola postao to što jeste."

Miško je zatim podvukao jednu neverovatnu činjenicu.

"Ovo je prvi i poslednji igrač kojeg smo potpisali za 27 godina bez da smo ga videli. A sada pričamo o skautiranju, analizama... objasnio je poznati agent

Kurir sport