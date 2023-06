JOKIĆEV OTAC ISPRIČAO ŠOKANTNU PRIČU! Srpski as već dva puta kupovao AVIONSKE KARTE za Srbiju - razlog je zaista NEVEROVATAN!

Košarkaši Denvera večeras nastavljaju svoju misiju u NBA finalu protiv Majamija, a trenutni rezultat u seriji je 3:1.

Žele Nagetsi da prvi put u istoriji osvoje NBA ligu, a da li će uspeti u toj nameri, ostaje nam da vidimo. Bilo je ljudi koji nisu verovali u to da Denver može da stigne do finala najjače košarkaške lige na svetu, a jedan od tih ljudi je i srpski as Nikola Jokić, bar tako kaže njegov otac, Branislav.

Naime, u razgovoru za portal "24 sata", Branislav Jokić je otkrio da je njegov sin već dva puta kupovao avionske karte za dolazak iz SAD.

"Dva puta je već rezervisao kartu za Sombor, jer je mislio da će ispasti! Ja sam rekao 'Aj ti sačekaj, budi tu do kraja, to će biti najbolje'", rekao je Branislav Jokić hrvatskim medijima.

Kurir sport