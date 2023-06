DONČIĆ OBEĆAO ZLATO SLOVENIJE NA MUNDOBASKETU! Luka trenira kao nikad, ima samo jedan CILJ!

Luka Dončić predvodiće nacionalni tim Slovenije na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu u košarci, a definitivno je silno motivisan da napravi rezultat.

Dončić je predsedniku saveza posle ispadanja Dalasa od Čikaga obećao medalju sa reprezentacijom.

Predsednik košarkaškog saveza te zemlje Matej Erjavec je istakao da je bio sa Lukom u Dalasu kada je jedan od najboljih košarkaša na svetu to obećao

"Bio je baš besan. Bili smo na večeri, okrenuo se ka meni i rekao 'Predsedniče, osvojićemo zlato na Svetskom prvenstvo'. Nemam razlog da ga ne poslušam i da mu ne verujem. Vidite koliko je motivisan. Trenira kao lud, nikada ovako nije trenirao. Verujem da će pronaći vreme i za odmor" rekao je Erjavec i dodao:

"Zvezde takvog kalibra ne mogu uvek da igraju za reprezentaciju. Možda koriste slobodno vreme da budu sa porodicama, da brinu o svojim telima. U ovom slučaju je drugačije, Luka je fenomen. Želja da igra za Sloveniju je neverovatna, željan je mečeva i rezultata i to pravi razliku. To što radi ima neverovatan efekat na celu Sloveniju, ali i Evropu i samu košarku, on promoviše svetsku košarku.

Slovenci će biti oslabljeni ne igranjem Eda Murića i Goran Dragića zbog povreda

"Nažalost Edo se povredio, važan je član naše reprezentacije i neko koga je nemoguće zameniti. Ne kažem da su naši ciljevi bez njega umanjeni, samo da je on veoma važan za nas. Njegova povreda baš nas je pogodila, nadam se da će nam to dati dodatni motiv i podići tim", zaključio je Erjavec

