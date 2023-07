ISTRAŽIVANJE KURIRA: Zvezda ili Partizan - ko je dovodio više STRANACA u protekloj deceniji? Dileme više nema, brojke NE LAŽU!

Dok traju peckanja i prepucavanja na temu inostranih košarkaša, ustanovili smo ko ih je imao više u prethodnoj deceniji.

Ko više doprinosi srpskoj košarci, a ko je uništava, ko razvija igrače za druge reprezentacije... Vi ste KK Kamerun... Pogledajte sebe, imali ste celu tamnoputu petorku...

Ove rečenice se gotovo svakodnevno koriste u prepucavanju navijača Partizana i Crvene zvezde, a tiču se broja stranaca.

Crveno-beli su se prošle sezone hvalili velikim brojem domaćih igrača, istina, imali su ih čak devetoricu, a čak je i Nebojša Čović rekao da skoro svi igrači razumeju "Marš na Drinu".

Peckanja i prozivke na račun dovođenja košarkaša s drugim pasošima nastavljaju se i ovog leta. Pristalice Partizana sada uzvraćaju crveno-belima jer je Zvezda ovog leta dovela čak sedmoricu.

Povod je to da vidimo ko se u poslednjoj deceniji više oslanjao na strance, pa smo došli do podatka da je Partizan u timovima od sezone 2012/2013. pa do minule ukupno imao 71 inostranog košarkaša, dok je dres večitog rivala nosilo njih 54. Ovde moramo da kažemo da je to ukupan broj i da su neki igrali više sezona, ali su svakako uračunati jer su zauzimali "mesto" stranca. Takođe, ima košarkaša koji su u međuvremenu dobili srpski pasoš, ali i njih vodimo kao strance. Dakle, Partizan je po sezoni koristio 7,1 inostranog igrača, dok se Crvena zvezda oslanjala na 5,4 u proseku.

2012/2013. Partizan - 6 Tori Tomas (SAD) Žofre Lovenj (Francuska) Leo Vesterman (Francuska) Nemanja Gordić (BiH) Dru Gordon (SAD) Davis Bertans (Letonija) Crvena zvezda - 4 Predrag Samardžiski (Makedonija) Moris Almond (SAD) Demarkus Nelson (SAD) Majkl Skot (SAD)

2013/2014. Partizan - 6 Žofre Lovernj (Francuska) Aleksandar Pavlović (C. Gora) Leo Vesterman (Francuska) Boris Dalo (Francuska) Tarens Kinsi (SAD) Davis Bertans (Letonija) Crvena zvezda - 4 Jaka Blažić (Slovenija) Demarkus Nelson (SAD) Čarls Dženkins (SAD) Blejk Šilb (SAD)

2014/2015. Partizan - 5 Džoš Akojon (SAD) Aleksandar Pavlović (C. Gora) Janis Kuzeloglu (Grčka) Edo Murić (Slovenija) Boris Dalo (Francuska) Crvena zvezda - 4 Markus Vilijams (SAD) Jaka Blažić (Slovenija) Čarls Dženkins (SAD) Maik Cirbes (Nemačka)

2015/2016. Partizan - 7 Kevin Džons (SAD) Janis Kuzeloglu (Grčka) Edo Murić (Slovenija) Andrej Magdovski (Makedonija) Darel Vilijams (SAD) Adin Vrabac (BiH) Džamar Vilson (Finska) Crvena zvezda - 5 Tarens Kinsi (SAD) Markus Vilijams (SAD) Gal Mekel (Izrael) Sofoklis Skorcijanidis (Grčka) Kvisni Miler (SAD)

2016/2017. Partizan - 5 Frenk Robinson (SAD) Adin Vrabac (BiH) Vil Hačer (SAD) Kenan Karahodžić (BiH) Džamont Gordon (SAD) Crvena zvezda - 3 Nejt Volters (SAD) Dion Tompson (SAD) Čarls Dženkins (SAD)

2017/2018. Partizan - 7 Patrik Miler (SAD) Najdžel Vilijams-Gos (SAD) Badnža Si (Francuska) Obrad Tomić (BiH) Samardo Samjules (Jamajka) Amida Brajma (Gana) Đoko Šalić (BiH) Crvena zvezda - 6 Pero Antić (Makedonija) Džejms Feldin (SAD) Tejlor Ročesti (SAD) Alen Omić (Slovenija) Matijas Lesor (Francuska) Dilan Enis (Kanada)

2018/2019. Partizan - 6 Markus Pejdž (SAD) Bandža Si (Francuska) Amar Gegić (BiH) Aleks Renfro (SAD) Džok Lendejl (Australija) Aleksej Nikolić (Slovenija) Crvena zvezda - 6 Džo Regland (SAD) Stratos Perperoglu (Grčka) Mohamed Faje (Senegal) Bili Beron (SAD) Kej Si Rivers (SAD) Majkl Odžo (Nigerija)

2019/2020. Partizan - 10 Brajan Angola (Kolumbija) Kori Volden (SAD) Markus Pejdž (SAD) Nemanja Gordić (BiH) Džejms Makadu (SAD) Redži Reding (SAD) Rašon Tomas (SAD) Žanis Pejners (Letonija) Artsiom Parahuski (Belorusija) Vilijam Mozli (SAD) Crvena zvezda - 7 Kevin Panter (SAD) Lorenco Braun (SAD) Bili Beron (SAD) Džejms Gist (SAD) Kalin Lukas (SAD) Čarls Dženkins (SAD) Majkl Odžo (Nigerija)

2020/2021. Partizan - 5 Erik Mika (SAD) Markus Pejdž (SAD) Džoš Perkins (SAD) Rašon Tomas (SAD) Milijam Mozli (SAD) Crvena zvezda - 5 Lengston Hol (SAD) Džordan Lojd (SAD) Kori Volden (SAD) Duop Rit (J. Sudan) Landri Noko (Kamerun)

2021/2022. Partizan - 7 Zek Ledej (SAD) Kevin Panter (SAD) Rodions Kuruc (Letonija) Dalas Mur (SAD) Gregor Glas (Slovenija) Jam Madar (Izrael) matijas Lesor (Francuska) Crvena zvezda - 5 Nejt Volters (SAD) Ostin Holins (SAD) Nikola Ivanović (C. Gora) Eron Vajt (SAD) Maik Cirbes (Nemačka)

2022/2023. Partizan - 7 Zek Ledej (SAD) Kevin Panter (SAD) Janis Papapetru (Grčka) Dante Egzum (Australija) Džejms Naneli (SAD) Matijas Lesor (Francuska) Jam Madar (Izrael) Crvena zvezda - 6 Džon Holand (SAD) Luka Vildoza (Argentina) Fakundo Kampaco (Argentina) Hasan Martin (SAD) Nikola Ivanović (C. Gora) Ben Bentil (Gana)

