MISTERIOZNA SMRT KOJA JE POTRESLA SRBIJU: Igrao za Zvezdu, a preminuo na stadionu Partizana! Još uvek nisu razjašnjeni svi detalji

Danas se navršavaju tačno tri godine od tragične i prerane smrti nekadašnjeg centra Crvene zvezde i FMP-a Majkla Odža.

Odžo je preminuo u sali za treninge na stadionu Partizana, gde je pokušavao da podigne formu kako bi se što bolje spremio za novu sezonu.

Majkl Odžo je rođen 07.01.1993. godine u Lagosu u Nigeriji, a u Srbiju je došao 2017, kada je profesionalnu karijeru počeo u FMP-u (sezona 2017-2018). Pohađao je poznati koledž Florida Stejt.

Sa 216 centimetara visne i 140 kilograma bio je pravi buldožer pod košem. Nosio je patike broj 56 i svaki put je isticao da je presrećan što je u Beogradu i što igra za Zvezdu.

Dres Crvene zvezde obukao je prvi put pred početak sezone 2018-2019. Tokom dve sezone, noseći ponosno crveno-beli dres sa brojem 50 osvojio je srca svih zvezdaša i dobronamernih ljubitelja košarke u našoj zemlji. Sa crveno-belima je tokom dve sezone osvojio tri trofeja, na šta su iz kluba podsetili.

"Sa crveno-belima je tokom dve sezone osvojio tri trofeja. Prvo je 2018. godine uzeo Superkup ABA lige, a potom 2019. godine ABA ligu i Superligu Srbije.

Iznenadna i šokantna smrt Majkla Odža duboko je pogodila sve: igrače, trenere, menadžment i upravu kluba u kome je bio prihvaćen od prvog dana, i koji je prihvatio kao svoj.

U trenutku smrti koja ga je zadesila u Beogradu, imao je samo 27 godina, a svi detalji njegove smrti tokom treninga i dalje nisu poznati!

Sahranjen je tokom septembra 2020. godine u rodnom Lagosu."

Dana 07.08.2023. godine navršavaju se tačno tri godine od tragične i prerane smrti nekadašnjeg centra Crvene zvezde i Majkla Odža. Sa crveno-belima je tokom dve sezone osvojio tri trofeja. Prvo je 2018. godine uzeo Superkup ABA lige, a potom 2019. godine ABA ligu i Superligu… pic.twitter.com/Cy4PUWZ4xK — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) August 7, 2023

Nažalost, Odžova smrt je ubrzo postala predmet prepucavanja Crvene zvezde i Partizana.

Dva dana posle smrti Odža, Crvena zvezda je poručila da traži hitno otvaranje istrage, a prvi čovek kluba Nebojša Čović je prilikom gostovanja na jednoj TV sa nacionalnom frekvencijom rekao da "pokušava da se zataška gde je Odžo umro". Takođe, istakao je da je "bio vrbovan" od marta.

"On je imao izrazito jak udar korone, za zapaljenjem pluća čas na levoj, čas na desnoj strani. I to nije trebalo da se događa. Pokušava da se zataška u kojoj se hali to dogodilo. Onda vidim 'anonimne prisutne'... Zašto bi nešto bilo anonimno u tom slučaju? Crvena zvezda je sa Odžom imala izuzetno dobru saradnju, mi ćemo kao moralni ljudi uraditi ovaj deo posla nažalost, ali zahtevaćemo da se dođe do potpune istine šta se i kako dogodilo. Mnogo toga već znamo, ko je učestvovao u tome. Da vam kažem, Odžo je od marta meseca permanentno vrbovan. U okviru tih vrbovanja napravljeno je ubrzanje kojim je došlo do ovoga što se dogodilo. Ne želim da kažem da je bilo ko želeo da se ovo desi, ovo je velika nesreća, ali nemojmo da krijemo. Čim krijemo postajemo saučesnici, a dok krijemo znači da nam savest nije mirna", rekao je tada Čović.

Na ove reči je reagovao predsednik Partizana Ostoja Mijailović.

"Ja ne znam šta bih rekao na ovu glupost. Košarka je jedan od najčistijih i najlepših sportova koji planeta danas ima. Zašto smo mi osuđeni da nam pojedine srpske klubove vode oni koji nemaju trunku stida ni morala? Onaj kome nečija smrt nije sveta stvar nije ljudsko biće!!! Odžo, počivaj u miru", naveo je predsednik Partizana.

Kurir sport