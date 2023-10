HOROR ISPOVEST VELIKOG POJAČANJA PARTIZANA! Mogao sam da UMREM! Mnogo sam KRVARIO, doktor me je hitno poslao na OPERACIJU!

Jedno od najvećih pojačanja KK Partizan u letnjem prelaznom roku, Mateuš Ponitka, tokom svoje karijere suočio se sa jednom veoma neprijatnom situacijom.

Naime, Ponitka je tokom boravka u Zenitu iz Sankt Peterburga na jednom meču zaradio udarac u lice zbog kog je umalo preminuo! Svoju ispovest podelio je u razgovoru za Sport klub.

- Prvi put toliko krvi u mom životu. Probali smo da zaustavimo krvarenje, mislio sam da je to bila greška. Možda je trebalo da to ide do kraja. Zaustavili smo krvarenje, išao sam na test, izvinite na skeniranje. I skeniranje je reklo da nema preloma kostiju. Rekli su sve je ok, ali ništa se nije menjalo, vrtelo mi se u glavi, igrao sam neke utakmice tako. Kada sam bio u Rusiji tamo je bilo minus 20 i nije bilo toliko strašno jer zbog toga nisam osećao bol. Onda smo leteli da igramo sa Baskonijom na dvostruku nedelju u Evroligi. Let je bio katastrofa, mnogo mi je bilo loše u sinusima i nazalnom delu. Nisam mogao da igram, mnogo sam krvario, imao sam temepraturu - počeo je priču Ponitka, pa u dahu nastavio:

foto: Starsport

- Doktor je rekao da mi treba operacija. Ja sam rekao kako to mislite. Da operacija što pre. Imaš dva ugruška krvi u nazalnom delu sa obe strane. Bilo mi je teško da dišem, disao sam samo na usta i nisam spavao šest noći jer nisam mogao da dišem. Bilo je veoma loše i onda su rekli biće to standardna procedura, 45 minuta. Odmah ćemo te staviti na program jer je urgentno. Operacija nije bila 45 minuta već skoro dva sata. Stavili su me u anesteziju sve su očistili i nisu mogli da me probude neko vreme. Veoma je veliki problem bio bol, posle operacije imaš sobu u kojoj se budiš posle anestezije. Gledao sam ljude kako se bude srećni, sveži. Kada sam se ja budio toliko me je bolelo da sam plakao.

Problemi nisu prestajali.

- To je bilo u četvrtak i vratio sam se u hotel, sledećeg dana doktor je meni i mojoj ženi rekao. Vidite gospodine, žena vam je tu i reći ću vam odmah. Za nekoliko dana, jedan, možda dva možda tri, ne znam tačno koliko, ali bili biste verovatno mrtvi. U nazalnom delu se desila upala i morali smo sve da čistimo i zbog toga morate da se brinete o sebi više. Bar tri nedelje ne smete da radite ništa i morate da vodite računa na sve te stvari - zaključio je Mateuš Ponitka.

I potres mozga u Zenitu Pored ovog problema, Ponitka se suočio sa još jednom neprijatnom situacijom. - Dobio sam udarac u vilicu igrao sam skoro do kraja. Minut pre kraja vodili smo pet razlike i došao sam do trenera, tad je to bio gospodin Plaza. Rekao sam mu gospodine treneru, možete da me izvedete jer ne znam gde sam i ne znam šta se dešava. U svlačionici su mi farmerke bile iza mene i ja sam pitao ko mi je uzeo farmerke. Totalno sam izgubio pamćenje, osećaj šta se dešava. Ne sećam se utakmice. Ne sećam se situacije šta se desilo posle, sve ovo su mi pričali - otkrio je on.

Kurir sport / Sport klub