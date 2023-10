"NE MOGU DA OBJASNIM ŠTA SE DESILO" Parker potpuno UTUČEN posle poraza od Partizana - evo kako je video DEBAKL svog tima!

Trener Asvela Ti-Džej Parker razočaran je igrom svog tima nakon poraza od Partizana u drugom kolu Evrolige.

Asvel je kod kuće izgubio od Parnog valjka ubedljivim rezultatom 88:62, i tako upisao drugi poraz u nizu u elitnom takmičenju.

"Ne mogu da objasnim šta se desilo. To je sjajno pitanje. Zapravo, ne znam ni kako. Ne mogu da razumem da igrate prvi meč kući ... Ne mogu da objasnim. Trenirali smo da se pokažemo dobro u odbrani. Nije reč o taktici, trebalo je samo da uložimo napor, da trčimo, da se vraćamo u odbranu. To su proste stvari, to je samo tranzicija. Nije reč ni o kakvoj taktici. Sve to radimo na treningu, sve su to jednostavne stvari, a igrači ih nisu radili kako treba", kazao je Parker i potom dodao:

"Napravili smo neke odluke tokom meča. Treba gledati i na stvari koje smo dobro uradili na meču, ali generalno to su sve igrači koji će igrati tokom sezone", poručio je Parker.

