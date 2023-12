SFEROPULOS NAKON NOVE POBEDE ZVEZDE: Najvažnija je koncentracija, tako se gradi pobednički mentalitet!

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Cibonu rezultatom 84:56 u utakmici 10.kola ABA lige.

Svoje impresije na konferenciji za medije izneo je trener crveno-belih Janis Sferopulos.

"Imali smo veoma dobru igru i koncentraciju. Defanzivno je bila jedna od najboljih utakmica. Bili smo fokusirani. Napadački smo nekada prodali prelako loptu. Nismo bili previše strpljivi, ali je generalno bila dobra utakmica. Bilo je dobro to što smo podelili minutažu igračima. Neki su odmorili, neki su više igrali. U globalu je utakmica kakvu smo hteli da igramo. Ovako moramo nastaviti, koncentrisano", rekao je Sferopulos.

Nemanja Nedović nije bio u timu za ovaj meč.

"Dobro je, imao je mali problem sa povredom kolena. Mogao je da igra, ali nismo hteli da se to pogorša. Ostavili smo ga da se odmori", objasnio je grčki strateg.

Pohvalio je Tobija

"Veoma sam srećan sa Majkom, mora malo da se popravi odbrambeno, ali mora da igra u Evroligi kao što igra u ABA ligi. Imam poverenja u njega "

Sferopulos je objasnio zašto je važno da se svaka utakmica igra sa visokim nivoom koncentracije.

"Zato što na taj način gradimo svoj mentalitet i dobre navike. Da bismo doveli igru na naredni nivo bitno je da igramo sve vreme jako kvalitetno bez obzira na razliku i protivnika. Moramo igrati na isti način. Moramo biti ozbiljni, profesionalni i to svaki put. Tako ćemo graditi konstantnost, navike i pobednički mentalitet" dodaje Sferopulos.

Na kraju se okrenuo neophodnosti dužine rostera i zašto je važno da se neko stalno ističe.

"U Evroligi i u globalu igrati veliki broj mečeva u sezoni. Ekipa koja ima duži roster je u prednosti, možete nadoknaditi nedostatke i povrede. Svi imaju povrede u toku sezone. Najvažnije je da imate tim koji može da igra i dobija utakmice kada roster nije kompletan. Nakon što se svi vrate onda imate stabilnost performansa. Trenutno gradimo tu stabilnost performansa zato što imamo povrede. Lazić se vratio i drago mi je zbog toga. Još uvek nije u najboljem ritmu, gradi to tokom utakmica i želimo da dovedemo ceo tim do zadovoljavajućeg nivoa igre. To nam je primarni cilj "zaključio je Janis Sferopulos.

