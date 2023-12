TRENER REALA ZAGRMEO: "Ne brinu me spoljne glasine, te priče su filmovi naučne fantastike"

Posle pobede u ACB ligi nad Gran Kanarijom, 97:71, trener Ćus Mateo je pričao i o prioritetima u narednom periodu.

Jedan od njih je svakako timske prirode, tačnije da se produže ugovori sa pojedinim igračima.

Na leto istoče ugovor Mariju Hezonji i Ediju Tavaresu i već su se pojavile spekulacije o njihovom mogućem odlasku.

"Ne brinu me spoljne glasine. Moji igrači su fokusirani na to što rade, te priče su filmovi naučne fantastike. To što ljudi pričaju o igračima Reala je fenomenalno, to znači da imaju dobru sezonu i godinu, da bi drugi klubovi voleli da imaju Hezonju i Tavaresa", kaže Mateo.

On je dodao da se dvojac odlično uklopio i da im je lepo u Madridu.

"Oni to znaju i siguran sam da vole što su u Realu, svakako najboljem klubu na svetu, gde im je lepo sa saigračima, zabavljaju se i žele da pobeđuju. Iz godine u godinu rade na taj način. Nadam se da ćemo nastaviti sa pričama o tome kako želimo da osvojimo sva takmičenja, ali zato moramo da pobeđujemo".

Tavares je nedavno rekao da će o svemu pričati na kraju sezone, kada vidi sve ponude, a slično je i sa Hezonjom koji je rekao da će takođe pričati kada mu ugovor bude istekao.

Kurir sport / B92