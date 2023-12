NEBOJŠA ČOVIĆ OTKRIO BUDŽET CRVENE ZVEZDE! Izgovorio tačnu sumu, pa POTKAČIO Partizan: Kako? Kada dugujete državi 585 miliona...

Nakon što je predsednik Partizana otkrio koliko iznosi budžet tog kluba, isto je uradio i prvi čovek Crvene zvezde.

Ostoja Mijailović je u petak ujutru bio gost TV Prva, a dan kasnije, na isom mestu se pojavio Nebojša Čović.

Čović je otkrio koliko iznosi ukupan budžet ekipe sa Malog Kalemegdana.

- Budžet Crvene zvezde je 15.777.062 evra. Hajde da kažemo, oko 15 miliona i 800. Troškovi za igrače, po finansijskom fer-pleju Evrolige, ne smeju da pređu 65 odsto budžeta. To znači da su naši troškovi za igrače negde oko 10 milona i 200, tačnije 10.192.738 evra. To je budžet za sezonu 2023/24. Naravno, budžet je živa materija u slučaju da dođe do nekih dolazaka ili odlazaka. On će se svakako menjati - rekao je dugogodišnji predsednik Zvezde.

Dakle, prema rečima dvojice vodećih ljudi dva najveća srpska kluba, Partizan za aktuelnu sezonu ima pet miliona evra veći budžet od Crvene zvezde.

foto: Starsport

Čović je, nakon što je govorio o budžetu, poručio da crveno-beli poštuju finansijski fer plej i pravila vezana za finansije. Tom prilikom je "potkačio" večitog rivala.

- Zvezda to poštuje i nadamo se da će drugi poštovati. Mi smo bili pod merama prošle godine, gde su naše komšije bile enormno angažovane da spreče igranje Kampaca. Mi smo izveštaj za prošlu sezonu predali Evroligi. Mislim početkom novembra, krajnji rok je 20. decembar. Jako je zanimljivo da vidimo kako će komisija da komentariše neke druge budžete. Evo, na primer, od naših komšija. Kada dugujete državi 585 miliona dinara državi za porez... Kako? - zaključio je Nebojša Ćović.

