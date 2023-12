NEKOME ĆE DA PRIJA, A NEKOME NEĆE! Obradović imao posebnu poruku za jendog igrača, pa najavio PAKLENIH SEDAM DANA za Partizan

Posle pobede Partizana protiv Budućnosti, trener crno-belih Željko Obradović pohvalio je nastup svoje ekipe i naglasio da je važno to što je pružio pojedinima šansu i da koliko-toliko odmore pred još jednu "duplu" evroligašku nedelju.

- Ponavljati da je program ovakav kakav je i da je to veoma naporno za ekipu mislim da je svima odavno jasno. Mislim da smo prvu četvrtinu odigrali veoma loše u napadu, tražili smo rešenja u prvom kontaktu sa loptom, bez želje da odigramo strpljivije i to je rezultiralo veoma slabim napadom. Na sreću, sve smo promenili u drugoj četvrtini i tu smo praktično napravili prvu veću razliku. Važno mi je to da sam ponovo koristio sve igrače i da u načinu na koji se igraju ABA liga i Evroliga, to je veoma teško i bitno je da svi učestvuju u igri. Koristim priliku da zahvalim igračima na želji, borbenosti i dobrom rezultatu, kao i da zahvalim navijačima koji su došli i bodrili ekipu.

Ognjen Jaramaz se vratio na teren posle povrede, dok su van tima ostali Uroš Trifunović, Aleksa Avramović i Frenk Kaminski, koji bi mogao da se uskoro vrati na parket.

foto: ABA liga/Dragana Stjepanović

Alen Smailagić zaigrao je uprkos bolu u nozi. Njemu je Željko Obradović posebno izrazio zahvalnost.

- Ognjen je imao veliku želju da putuje sa nama u Kaunas i da proba da igra, urađeni su snimci i ispostavilo se da ta povreda nije toliko velika. 'Trenirao' je, odnosno bio je na treninzima na kojima se postavlja utakmica, ali to je samo malo bolja šetnja. Juče kad smo se vratili odradio je trening, iako smo došli u četiri ujutru. Radio je i Kaminski sa nama, ali fali mu da odradi još koji trening i nadam se da će putovati sa nama u Španiju. Želim da istaknem da je i Alen Smailagić imao problem sa nogom i želeo je da pomogne ekipi. Pomogao je u prvih desetak minuta i posle toga nismo više hteli da rizikujemo. Preporuka je bila i od medicinskog tima i od Bate Zimonjića da se ne rizikuje. Njemu upućujem zahvalnost jer je hteo da pomogne timu.

Kakav je Partizanov plan za sledeću nedelju? U utorak igra protiv Valensije, u četvrtak protiv Reala, u nedelju protiv Zadra u Dalmaciji.

- Idemo u Valensiju u ponedeljak, u sredu putujemo u Madrid, posle pravo putujemo u Zadar... Lepih sedam dana van Beograda, takav je raspored, nekome će možda da prija, a nekome možda neće, šta da radimo.

Kurir sport/Mondo

Bonus video:

03:25 Željko Obradović medija dej